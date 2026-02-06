San Valentino 2026 - le proposte perfette di Midea

Sorprendere chi ami con un regalo firmato Midea, che unisce passione, tecnologia e gusto, è il modo migliore per celebrare San Valentino. Ecco tre idee perfette per chi ama sperimentare in cucina e condividere momenti speciali a tavola.

Leggi anche San Valentino: le idee regalo di Polaroid

Midea | Friggitrice ad aria 8.5L

Per chi vuole portare in tavola piatti croccanti e leggeri, la friggitrice ad aria da 8,5 litri, dal design compatto e moderno, è la scelta ideale. Grazie alla tecnologia HeatXpress , ogni preparazione risulta uniforme e gustosa, con meno grassi rispetto alla frittura tradizionale. La funzione auto pausa garantisce sicurezza e praticità e le 9 funzioni automatiche permettono di personalizzare ogni ricetta, rendendo ogni cena di coppia unica e speciale.

Prezzo consigliato al pubblico: 109,90€

Midea | Friggitrice ad aria 11L

Ideale per chi ama cimentarsi in preparazioni articolate e curate in ogni dettaglio, la friggitrice ad aria 11L con due camere di cottura indipendenti (6L + 5L) permette di preparare più piatti contemporaneamente, sincronizzando la fine della cottura con la funzione Sync Finish. La tecnologia HeatXpress e la potenza di 1850W assicurano risultati croccanti fuori e succosi dentro, mentre il controllo smart tramite app, comandi vocali e display LED rendono ogni preparazione semplice e intuitiva. Ideale per chi cerca versatilità, innovazione e gusto, senza rinunciare a uno stile di vita sano.

Prezzo consigliato al pubblico: 159,90€

Midea | Microonde 25L con Grill

Un alleato indispensabile per chi ama la praticità senza rinunciare al sapore. Il microonde Midea da 25 litri , con piatto rotante da 288 mm , offre una potenza di 900W e grill da 1000W , perfetto per riscaldare, scongelare e gratinare ogni piatto. Grazie alla tecnologia Inverter Quattro e alla cavità Xpress Clean , la cottura è sempre uniforme e la pulizia rapida. Il controllo digitale e i 5 livelli di potenza permettono di adattare ogni ricetta alle proprie esigenze, rendendo ogni momento in cucina semplice e piacevole.

Prezzo consigliato al pubblico: 129,90€

Per San Valentino, scegli un regalo che unisca tecnologia, design e passione per la cucina: il modo migliore per dire “ti amo” ogni giorno, anche a tavola.