Aperte le iscrizioni all'alfa chiusa di Animula Nook

LilliLandia Games, studio indipendente di Tencent Games specializzato nel genere delle simulazioni di vita, è lieta di annunciare l'apertura delle iscrizioni per il primo Alpha Test chiuso di Animula Nook. I giocatori potranno provare per la prima volta l'esperienza pratica, rimpicciolendosi ed esplorando un bizzarro micro-verso nascosto nella loro camera da letto.

Animula Nook è un innovativo gioco di simulazione di vita fantasy ambientato a Lilliput, in cui la tua camera da letto, dalla scrivania al davanzale, fino a ogni angolo polveroso, viene reinterpretata come una vasta mappa di avventure. Progettato come un rifugio antistress, il gioco si concentra sulla scoperta, la creatività e il gioco sociale e tranquillo.

I giocatori utilizzano una meccanica di rimpicciolimento distintiva per riciclare gli oggetti domestici in materiali da costruzione, trasformando cartoni del latte in appartamenti, tazze da tè in bar e fioriere in piccole fattorie che coltivano raccolti colossali. La personalizzazione avanzata consente ai giocatori di personalizzare il proprio personaggio, la propria casa e persino i propri amici, inclusi i PNG Mini e gli altri giocatori.

L'esplorazione conduce a luoghi incantevoli come Wupa Woods, dove i giocatori raccolgono petali, ragnatele, funghi e luce solare in bottiglia, scoprendo minigiochi e sorprese lungo il percorso. Il gioco sociale è fondamentale, dalla crescita di un quartiere a Wuruville alla collaborazione nella spensierata sfida cooperativa Demeteor Ascent.

Oltre a costruire ed esplorare, i giocatori possono divertirsi con attività quotidiane come formare band con otto strumenti suonabili, sperimentare piccole ricette di cucina e ballare insieme durante intime riunioni.

L'Alpha Test chiuso si svolgerà esclusivamente su PC (Steam); le iscrizioni sono aperte da subito su https://animulanook.com/en/. I giocatori sono inoltre invitati a unirsi al server Discord ufficiale.

Animula Nook è disponibile nella lista dei desideri su Steam, Epic Games Store e PlayStation e sarà disponibile su PC, Mac, Switch 2 e PlayStation 5.

