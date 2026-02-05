Nintendo Switch 2: le prossime uscite di MachineGames e Bethesda
Al Nintendo Direct di oggi, MachineGames ha svelato che la data di uscita su Nintendo Switch 2 di Indiana Jones e l'antico Cerchio™ sarà il 12 maggio 2026 . Bethesda Game Studios ha annunciato che Fallout 4: Anniversary Edition arriverà sulla piattaforma il 24 febbraio 2026 e che The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered arriverà su Nintendo Switch™ 2 nel 2026. Dall'esplorazione della giungla peruviana nei panni di Indiana Jones™ alla sopravvivenza nella Zona Contaminata post-nucleare di Fallout 4: Anniversary Edition , i possessori di Nintendo Switch™ 2 potranno presto accedere a una serie di amatissimi giochi. Guarda il video di annuncio: youtube.com/watch?v=KB6BQqq_
GPM&feature=youtu.be Scopri altri dettagli sui vari titoli di seguito. Indiana Jones e l'antico Cerchio MachineGames, in collaborazione con Lucasfilm Games, pubblicherà Indiana Jones e l'antico Cerchio™ su Nintendo Switch™ 2 il 12 maggio 2026 . Questo premiato gioco di azione-avventura di stampo cinematografico invita i giocatori a vestire i panni dell'iconico avventuriero e a vivere un viaggio in puro stile Indiana Jones ambientato nel 1937, tra gli eventi di Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta™ e Indiana Jones e l'ultima crociata™ . Gli avventurieri avranno a disposizione la frusta e l'ingegno di Indy per esplorare un mondo narrativo ricco di avventura, azione coinvolgente ed enigmi intriganti. Grazie ai comandi di movimento di Nintendo Switch™ 2, i giocatori si caleranno più che mai nella parte durante azioni furtive, combattimenti e risoluzione di enigmi mentre affronteranno forze sinistre in tutto il mondo. Il preordine è disponibile per le schede di gioco fisiche presso i rivenditori e per la versione digitale sul Nintendo eShop, in modo che i fan possano scegliere come iniziare il proprio viaggio. Anche il DLC della storia Indiana Jones e l'antico Cerchio: L'Ordine dei Giganti™ sarà disponibile in versione digitale per Nintendo Switch™ 2 dal 12 maggio. Fallout 4: Edizione anniversario Bethesda Game Studios ha annunciato che Fallout 4: Anniversary Edition , contenente i sei add-on ufficiali e oltre 150 elementi del Creation Club, sarà disponibile per Nintendo Switch™ 2 dal 24 febbraio 2026. Fallout 4: Anniversary Edition è il culmine di un decennio di ricordi e avventure nel premiato GDR e offre sia ai nuovi giocatori che ai veterani la versione di Fallout 4 più completa di sempre. Il gioco è ambientato in una Boston post-nucleare, dove i giocatori devono cercare risorse, sparare, costruire e stringere alleanze per cambiare il destino della Zona Contaminata e di ciò che rimane della civiltà. Il gioco sarà disponibile per Nintendo Switch™ 2 dal 24 febbraio in versione digitale, con preordini già disponibili . L'edizione fisica (scatola con codice) sarà disponibile dal 28 aprile 2026. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Il più grande lancio a sorpresa dell'anno scorso arriva su nuove piattaforme. Più avanti quest'anno, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sarà disponibile per Nintendo Switch™ 2 , aprendo le porte di Cyrodiil ai giocatori Nintendo per la prima volta. Da Bethesda Game Studios, in collaborazione con il talentuoso team di Virtuos, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered modernizza il gioco dell'anno 2006 con un gameplay migliorato e una grafica straordinaria. Scopri un ricco universo aggiornato con cura fin nei minimi dettagli, dai sistemi di aumento del livello alla creazione del personaggio, passando per animazioni di combattimento, menu di gioco e altro. Il gioco sarà disponibile per Nintendo Switch™ 2 in versione digitale. L'edizione fisica (scatola con codice) uscirà in un secondo momento. The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition Dopo il lancio digitale dell'anno scorso di The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition su Nintendo Switch 2, Bethesda Game Studios ha annunciato che un'edizione fisica (scatola con codice) sarà disponibile dal 28 aprile 2026.
