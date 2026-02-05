DRAGON QUEST VII REIMAGINED DISPONIBILE

SQUARE ENIX ha rilasciato un nuovo trailer di lancio per DRAGON QUEST VII Reimagined , che può essere visto qui: https://youtu.be/FJBuWsCh_yo

In DRAGON QUEST VII Reimagined : salpa per l'avventura di una vita mentre un giovane eroe dagli occhi luminosi e i suoi amici d'infanzia vengono spazzati via dalla pacifica isola che chiamano casa. Rimandati indietro nel tempo da un'antica tavoletta, scoprono che forze maligne hanno hanno sigillato intere terre. Man mano che trovano altri frammenti di tavolette e aprono nuove vie verso il passato, quella che inizia come una ricerca di risposte si trasforma in una lotta per il destino del loro mondo, più grande e più bello di quanto avrebbero potuto immaginare.

DRAGON QUEST VII Reimagined Si basa sull'amato gioco originale per offrire un gioco di ruolo moderno per una nuova generazione. I classici design dei personaggi di Akira Toriyama sono stati reinventati. in un affascinante stile artistico 3D realizzato a mano, arricchito da ambientazioni e dungeon ispirati ai diorami. La storia rimane fedele all'originale, offrendo al contempo un'esperienza più snella e una maggiore profondità narrativa attraverso missioni secondarie opzionali e storie. e minigiochi. Il sistema di combattimento è più emozionante e dinamico che mai, con cambiamenti radicali, tra cui "Moonlighting" - la possibilità di usare due vocazioni contemporaneamente - più i vantaggi professionali adrenalinici e una nuova vocazione Monster Master per evocare mostri.

Caratteristiche principali di DRAGON QUEST VII Reimagined include:

Estetica artigianale : i design dei personaggi, originariamente realizzati del mangaka di fama mondiale Akira Toriyama, sono stati reinterpretati in un affascinante stile artistico 3D utilizzando bambole realmente create nel mondo reale. Anche gli ambienti e i dungeon prendono vita con un'estetica unica, realizzata a mano in stile diorama, che rende vividamente illustra l'amato mondo della serie DRAGON QUEST .

Storia migliorata : pur rimanendo fedele alla storia originale, La narrazione di DRAGON QUEST VII Reimagined è stata migliorata per offrire un'esperienza narrativa più fluida. Oltre all'avventura principale, i giocatori possono divertirsi con missioni secondarie, storie e minigiochi opzionali.

Sistema di combattimento emozionante : il sistema di combattimento a turni è stato rivisto con modifiche significative per offrire battaglie più dinamiche ed emozionanti, tra cui un sistema di vocazione aggiornato che presenta una meccanica Moonlighting, che consente ai giocatori di utilizzare due vocazioni contemporaneamente, un'abilità Vocational Perk che può essere attivata quando un personaggio si agita e una nuova vocazione Monster Master che introduce il vantaggio vocazionale "Rinforzo positivo" che evoca mostri potenti per assalire qualsiasi nemico.

Personaggi memorabili - Viaggia insieme a personaggi come Kiefer, il principe di Estard, e Maribel, la figlia di un sindaco, oltre a molti altri alleati e nemici.

Esplorazione tentacolare: sblocca, espandi ed esplora diversi mondi raccogliendo frammenti e completando tavolette. I vari mondi offrono città vivaci da visitare, dungeon impegnativi da conquistare, missioni da intraprendere e molto altro ancora.

Miglioramenti della qualità della vita - Una serie di miglioramenti della qualità della vita sono state implementate nel gioco per un'esperienza fluida, tra cui un'interfaccia utente riprogettata.

I giocatori possono provare una demo gratuita di DRAGON QUEST VII Reimagined su tutte le piattaforme e continua la tua avventura nel gioco completo utilizzando i dati di salvataggio trasferiti. I giocatori che possiedono i dati di salvataggio della demo e giocano alla versione completa riceveranno in regalo un esclusivo accessorio cosmetico di gioco, il "Vestito da giorno libero", per Maribel.

I giocatori che acquisteranno il gioco in formato digitale riceveranno uno Slime Shield in-game, esclusivo per ogni piattaforma. Inoltre, una Digital Deluxe L'edizione di DRAGON QUEST VII Reimagined , disponibile a 74,99 USD, garantisce l'accesso al costume "Lupo Bianco" per Ruff e a tre pacchetti di contenuti scaricabili:

La strada dei regnanti miserabili - Sfida i leggendari re demoni dalla Trilogia di Erdrick della serie DRAGON QUEST nell'Arena di Battaglia! Sconfiggili per ottenere preziose ricompense, tra cui la "Spada di Erdrick!"

- Sfida i leggendari re demoni dalla Trilogia di Erdrick della serie DRAGON QUEST nell'Arena di Battaglia! Sconfiggili per ottenere preziose ricompense, tra cui la "Spada di Erdrick!" Livrea del Luminario - Vestiti come i personaggi di DRAGON QUEST XI: Echi di un'era perduta con questo set di costumi!

- Vestiti come i personaggi di DRAGON QUEST XI: Echi di un'era perduta con questo set di costumi! Borsa piena di gadget : un assortimento di oggetti di gioco per aiutarti la tua avventura!

DRAGON QUEST VII Reimagined è ora disponibile per Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam e Microsoft Store su Windows al prezzo consigliato di $ 59,99 USD.