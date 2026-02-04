Trinity Team è lieta di annunciare alcune importanti novità relative a Intermundia: Dungeons, Polygons & Magic , il nuovo progetto sviluppato in collaborazione con Excaliber.

Intermundia: Dungeons, Polygons & Magic è un’opera che fonde due anime ludiche: quella degli RPG classici, con combattimenti a turni ed esplorazione di dungeon articolati, e quella dei librogame, con una struttura narrativa influenzata dalle scelte del giocatore e una storia stratificata e avvincente.

Trailer - https://www.youtube.com/watch?v=N3cxkDQ3SxM -

Dopo il rilascio della prima demo su Steam, che ha registrato un forte interesse da parte degli appassionati di entrambi i generi, Trinity Team è lieta di annunciare che è disponibile una nuova demo aggiornata . Questa versione introduce cambiamenti fondamentali ai sistemi di gioco, ponendo le basi per la struttura definitiva dell’esperienza. L’update includerà miglioramenti e revisioni a inventario, combattimenti, esplorazione e numerosi altri aspetti del gameplay.

Questo aggiornamento rappresenta un passaggio chiave in vista della prossima tappa del progetto: il lancio della campagna di crowdfunding su Kickstarter, fissato per martedì 17 febbraio . Durante la campagna verranno svelate numerose novità su Intermundia: Dungeons, Polygons & Magic, insieme a contenuti mostrati in anteprima e a una selezione di ricompense speciali dedicate ai backer.

A chiudere il trittico di annunci arriva l’aggiornamento più importante. Intermundia: Dungeons, Polygons & Magic verrà rilasciato in Early Access nel corso del 2026. La prima versione includerà tre capitoli della storia, pensati per offrire un’ampia introduzione al mondo di gioco, ai personaggi principali e ai primi importanti snodi narrativi. In attesa di comunicare una data precisa, Trinity Team anticipa con piacere che l’attesa per immergersi nelle lande virtuali di Intermundia sarà più breve di quanto si possa immaginare.

Appuntamento a breve per nuovi e importanti aggiornamenti.

