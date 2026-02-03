Civilization VII celebra il primo anniversario

Da oltre 30 anni, Civilization sfida i giocatori a costruire un impero destinato a resistere alla prova del tempo, offrendo un gameplay ricco e strategico che ha conquistato fan in tutto il mondo.

Un anno fa abbiamo intrapreso un nuovo e ambizioso percorso con il lancio di Civilization VII. Il nostro obiettivo era spingerci oltre i confini del franchise, introducendo nuove meccaniche capaci di offrire una prospettiva fresca ai giocatori.

Ci siamo impegnati per integrare nel DNA del gioco i feedback ricevuti dalla community, affinché Civ VII diventasse un’esperienza appagante sia per i veterani sia per i nuovi giocatori.

Siamo entusiasti di costruire insieme il futuro di Civilization VII e siamo ora pronti a condividere qualche anticipazione su ciò che verrà. In uno speciale messaggio per l’anniversario, il Creative Director Ed Beach svela le principali evoluzioni delle funzionalità attualmente in fase di test nel Firaxis Feature Workshop.

L’ aggiornamento gratuito in arrivo, Test of Time, porterà cambiamenti fondamentali. L’articolo presenta i primi dettagli sull’Update 1.3.2, incluso il ritorno dell’amato leader Gilgamesh e diverse sorprese per festeggiare l’anniversario con i giocatori.