Il cast di Fallout e Aaron Moten

Per festeggiare il finale della stagione 2 di Fallout, Bethesda Game Studios pubblica oggi un nuovo trailer con Aaron Moten, che interpreta Maximus nella serie TV Fallout su Prime Video. Il trailer mostra Aaron insieme al Vault Boy mentre scoprono Fallout 76 e altri titoli Fallout.

Per i fan che di Fallout non ne hanno mai abbastanza, a partire dal 28 gennaio è possibile giocare gratuitamente a Fallout 76 per festeggiare il finale di stagione. I giocatori possono tuffarsi nel nuovo aggiornamento Sorgenti Brucianti ed esplorare l'arida regione dell'Ohio, incontrare Walton Goggins nei panni del Ghoul e scoprire tutto ciò che la Zona Contaminata ha da offrire.

I fan su PlayStation possono accedere al gioco gratuitamente fino al 4 febbraio, mentre i giocatori su Xbox e Steam possono giocare fino al 5 febbraio. Per un'esperienza di gioco su mobile, la nuova stagione di Fallout Shelter, “Il banco vince sempre”, è ora disponibile. Questa stagione offre ai giocatori un nuovo Vault sperimentale sulla Strip di New Vegas con nuove sfide da completare e volti noti della serie TV da ottenere come ricompensa.