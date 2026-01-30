DIETRO LE QUINTE SU YAKUZA KIWAMI 3 & DARK TIES

LA SERIE CREATOR’S VOICE TORNA CON UNO SGUARDO DIETRO LE QUINTE SU YAKUZA KIWAMI 3 & DARK TIESLa serie di video-interviste “Creator’s Voice” ritorna oggi con un nuovo episodio, offrendo ancora una volta ai fan uno sguardo dietro le quinte su come i partner di sviluppo e publishing Nintendo stanno creando giochi per Nintendo Switch 2.Con la partecipazione di sviluppatori da tutto il mondo che discutono il loro processo creativo e il loro approccio unico allo sviluppo, l’ultimo episodio della serie è dedicato al prossimo titolo SEGA Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, in arrivo il 12 febbraio.Masayoshi Yokoyama, Director e Executive Producer di Ryu Ga Gotoku Studio, porta gli spettatori nelle vivaci strade di Okinawa e Tokyo mentre racconta lo sviluppo di quello che viene descritto come un “remake estremo” di Yakuza 3. Yokoyama parla del sistema di combattimento rinnovato e reimmaginato, delle nuove scene aggiunte per donare maggiore profondità ed emozione alla storia, e delle nuove ed ampliate attività opzionali pensate per immergere ancora di più i giocatori nel mondo di gioco. Inoltre, discute Dark Ties, un gioco completamente separato che segue una storia del tutto nuova con protagonista Yoshitaka Mine, l’antagonista di Yakuza 3.

