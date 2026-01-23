HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro router

Huawei ha presentato HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro , un router innovativo che contribuisce a evolveregli standard del settore con la sua filosofia di “estetica della natura e tecnologia all'a-vanguardia”. Questo router innovativo unisce un design artistico ispirato allo splendore di una montagna dorata con prestazioni elevate, trasformando le reti domestiche in hub estetici e tecnologici.

HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro rappresenta la visione di HUAWEI di integrare la tecnologia nella vita quotidiana con eleganza e funzionalità. Non è semplicemente un dispositivo di connettivi-tà, ma un elemento di arredo progettato con cura per valorizzare gli spazi abitativi, mentre le sue potenti prestazioni soddisfano le diverse esigenze delle famiglie moderne: dal lavoro da remoto e l'apprendimento online, all'intrattenimento e al controllo della casa intelligente.

Leggi anche Devolo Mesh WiFi 2 Multiroom Recensione

Una nuova visione: l'estetica della natura incontra l'innovazione tecnologica

HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro sfida il design convenzionale dei router, traendo profonda ispira-zione dal fenomeno naturale mozzafiato del “Golden Mountain Glow” - il magico momento in cui la luce del sole avvolge le cime innevate con una calda tonalità dorata. Il suo corpo in acri-lico trasparente funge da tela per motivi montuosi tridimensionali in rilievo, catturando la bel-lezza maestosa dei paesaggi montani. Questa scelta di design trasforma il router da un di-spositivo funzionale in un elemento artistico, infondendo negli spazi abitativi un'atmosfera unica.

A complemento del suo aspetto, il sistema di illuminazione a LED dinamico simula il gioco di luci dell'alba e della neve che cade. Con un semplice tocco, l’utente può cambiare modalità di illuminazione oppure lasciare che il router regoli automaticamente la luce in base all’orario: toni dorati e delicati al mattino, luce calda e avvolgente al tramonto, sfumature fresche e leg-gere durante il giorno. Il risultato è un dialogo armonioso tra tecnologia e natura. Dotato di un'antenna mesh in metallo trasparente, HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro integra gli elementi fun-zionali nel design, eliminando l’ingombro delle classiche antenne esterne senza rinunciare a ottime prestazioni di segnale.

Prestazioni Wi-Fi 7 di livello flagship: velocità, copertura e fluidità ridefinite

Oltre al suo design artistico, HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro è dotato di una configurazione Wi-Fi 7 di fascia alta che contribuisce a definire un elevato standard per la connettività domestica. Con una velocità Wi-Fi 7 Dual-Band fino a 3,6 Gbps , sfrutta appieno il potenziale delle reti in fibra gigabit+, permettendo download rapidi di file di grandi dimensioni, come video 4K/8K, streaming fluido di giochi AAA con lag ridotti e connessioni simultanee stabili per più dispositi-vi, anche nelle case più esigenti in termini di banda.

La tecnologia HUAWEI WiFi Mesh+ è progettata per estendere la copertura in tutta l’abitazione, riducendo le zone d’ombra. In camera da letto, sul balcone, in cucina o in taver-na, la connessione mantiene elevati livelli di velocità e stabilità. Grazie al roaming intelligente, i dispositivi passano automaticamente da un nodo all’altro con latenza minima, riducendo le interruzioni mentre ci si sposta in casa durante videochiamate, gaming online e streaming.

Disponibilità e Prezzi

Superando il design rigido dei router tradizionali, HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro fonde espres-sione artistica e prestazioni WiFi 7 di fascia alta, trasformando un elemento essenziale della casa in un pezzo d'arredo di design e offrendo una connettività senza pari.

HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro è disponibile per l'acquisto dal 22 gennaio tramite i canali online e i negozi retail di Huawei, a partire da 249,00 € con 1 anno di estensione di garanzia gratuita. Durante il periodo lancio, al prodotto saranno applicati €60 di sconto con coupon: AMKTCSWIFIX3