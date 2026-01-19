Tides of Tomorrow arriva ad aprile

Dopo aver brevemente accarezzato l'idea di rinominare il gioco Tides of the Day After Tomorrow, lo sviluppatore DigixArt (creatori dell'acclamato Road 96) e l'editore THQ Nordic hanno deciso di restare fedeli a Tides of Tomorrow e di prendersi un po' di tempo in più prima del lancio. L'avventura narrativa uscirà il 22 aprile 2026 per PC, PlayStation®5 e Xbox Series X|S. In seguito all'ampio feedback raccolto dalla demo giocabile di Tides of Tomorrow e dalla closed beta in corso, il team di sviluppo ha stabilito che è necessario ulteriore tempo per rispondere ai suggerimenti dei giocatori e implementare i miglioramenti. Questo periodo di sviluppo aggiuntivo contribuirà a garantire la migliore esperienza possibile per la prossima avventura narrativa. Al momento i giocatori possono provare la demo di Tides of Tomorrow, disponibile qui: https://thqn.net/ToTdemo In attesa dell'uscita di Tides of Tomorrow su PC, PlayStation®5 e Xbox Series X|S il 22 aprile 2026, i giocatori sono invitati a provare la demo giocabile e a esplorare la serie di presentazioni dei personaggi per familiarizzare con il cast di Tides of Tomorrow. Guarda tutti i personaggi di Tides of Tomorrow su YouTube: https://thqn.net/4bHPlW2 Guarda l'ultimo trailer: https://youtu.be/vW-PHLdSy8I

