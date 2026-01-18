Diego Baroni scomparso, ultime tracce a Milano: mobilitazione a Verona per il 14enne

Sono passati sei giorni dalla scomparsa di Diego Baroni, 14 anni. L’ultimo segnale del telefono è stato rilevato a Milano. Famiglia, Procura e mondo sportivo veronese continuano a cercarlo.

Da lunedì scorso non si hanno più notizie di Diego Baroni, 14 anni, residente a Pozzo di San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona. Il ragazzo era uscito di casa all’alba per andare a scuola, ma non è mai arrivato in classe.

Dopo la denuncia presentata dalla madre, la Procura di Verona ha aperto un fascicolo per scomparsa di minore. Le verifiche si stanno concentrando anche fuori regione, in particolare nel capoluogo lombardo.

L’ultimo contatto del cellulare risale infatti a Milano, dove il telefono ha agganciato una cella prima di spegnersi definitivamente intorno alle 08:30 del 12 gennaio. Da quel momento, nessun segnale utile è stato più rilevato.

Poco prima, Diego avrebbe parlato con una coetanea alla stazione di Verona Porta Nuova, spiegando di essere diretto nel capoluogo lombardo per incontrare alcuni amici. Questo passaggio è ora al centro delle verifiche investigative.

Nel frattempo anche il mondo sportivo veronese si è attivato. Le principali società cittadine di basket e volley hanno diffuso l’appello di ricerca sui propri canali ufficiali, inserendo la dicitura Missing in ogni comunicazione.

Diego gioca a basket nell’Under 15 dei Sangio Wolves. La comunità locale ha organizzato una passeggiata silenziosa che terminerà con un momento di preghiera davanti alla parrocchia di Pozzo.

Al momento della scomparsa il ragazzo era alto circa 180 centimetri, con capelli castani e occhi verdi. Indossava un giubbotto blu con cappuccio, pantaloni della tuta scuri, scarpe sportive nere, berretto di lana scuro e portava uno zaino Seven verde, blu e nero.

Chiunque sia in possesso di informazioni utili è invitato a rivolgersi alle Forze dell’Ordine.