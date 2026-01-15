ThermoMate protagonista a MCE 2026

Soluzioni evolute per l’acqua calda tra efficienza e design compatto

ThermoMate rafforza la propria presenza nel panorama internazionale del settore HVAC e delle soluzioni per l’acqua calda annunciando la partecipazione a MCE 2026 – Mostra Convegno Expocomfort, uno degli appuntamenti fieristici più rilevanti a livello globale. L’evento si terrà a marzo 2026 a Milano e rappresenterà una vetrina strategica per presentare le tecnologie più recenti sviluppate dal brand.

Scaldacqua ad alta efficienza al centro della scena

Durante MCE 2026, ThermoMate porterà in primo piano la propria gamma di scaldacqua a gas istantanei ad alta efficienza, inclusi i modelli a condensazione e le soluzioni salvaspazio pensate per un’ampia varietà di contesti applicativi. I prodotti sono progettati per rispondere alle esigenze del settore residenziale, commerciale e off-grid, con un’attenzione particolare a efficienza energetica, affidabilità nel tempo e ingombri ridotti.

La filosofia del brand punta a combinare prestazioni stabili e design compatto, elementi sempre più centrali in un mercato che richiede soluzioni flessibili e facilmente integrabili anche in spazi ridotti.

Dove trovare ThermoMate a MCE 2026

I visitatori della fiera potranno incontrare ThermoMate presso:

Padiglione: 18

Stand: E19

Uno spazio pensato per accogliere professionisti del settore, installatori, distributori e media interessati a conoscere da vicino l’evoluzione tecnologica dei prodotti del marchio.

Un percorso fieristico che guarda al mercato globale

La partecipazione a MCE 2026 si inserisce in un percorso già avviato da ThermoMate con la presenza alla C&R International Exhibition nel novembre 2025. In quell’occasione, l’azienda ha presentato una gamma completa di soluzioni, che include:

scaldacqua a gas istantanei

scaldacqua elettrici istantanei

scaldacqua elettrici ad accumulo

Un’offerta trasversale, pensata per coprire le esigenze di abitazioni, appartamenti e applicazioni commerciali, dimostrando la capacità del brand di adattarsi a diversi scenari d’uso.

Innovazione continua e visione a lungo termine

La presenza costante di ThermoMate nelle principali fiere internazionali conferma un impegno chiaro verso innovazione tecnologica, sviluppo sostenibile ed espansione nei mercati globali. Eventi come MCE e C&R rappresentano non solo occasioni espositive, ma anche momenti di confronto diretto con il settore, fondamentali per anticipare le esigenze future di professionisti e utenti finali.

Chi è ThermoMate

ThermoMate è specializzata nello sviluppo di soluzioni per l’acqua calda efficienti e affidabili, con un catalogo che comprende scaldacqua istantanei a gas ed elettrici e scaldacqua elettrici ad accumulo. I prodotti del brand trovano impiego in abitazioni, appartamenti, camper e contesti off-grid, con l’obiettivo di garantire comfort, sicurezza ed elevata efficienza energetica a livello globale.

Per ulteriori informazioni sul brand e sulle soluzioni proposte è possibile visitare il sito ufficiale ThermoMate - https://thermomate.com/en-de