LEGO PRESENTA I PRIMI SET POKÉMON

Oggi il Gruppo LEGO e The Pokémon Company International svelano la prima collezione di attesissimi set LEGO® Pokémon™. Basati su alcuni dei Pokémon più iconici dei 30 anni di storia del brand, i primi set LEGO Pokémon permettono ai fan di costruire ed esporre i loro Pokémon preferiti in versione mattoncini LEGO, a partire dal 27 febbraio 2026.

Questa entusiasmante collaborazione unisce due mondi amatissimi, invitando gli appassionati di tutto il mondo a continuare il proprio viaggio da Allenatore di Pokémon, mattoncino dopo mattoncino. Il lancio dei primi tre set vede protagonisti cinque Pokémon amati dai fan, Pikachu, Eevee, Venusaur, Charizard e Blastoise, ricreati in versione LEGO, e offre ai costruttori la possibilità di dare vita alle proprie avventure, un mattoncino alla volta.

Un set davvero degno di uno dei Pokémon più riconoscibili è il LEGO Pokémon Pikachu e Poké Ball. Il set permette ai fan di ricreare una delle scene più iconiche del franchise: Pikachu che salta fuori dalla Poké Ball, pronto per la battaglia. Il Pikachu costruito in mattoncini mostra questo amato Pokémon in una posa scattante, mentre emerge dalla Poké Ball.

Il set da 2.050 pezzi presenta una base nera a forma di fulmine, da cui si sprigiona energia elettrica mentre Pikachu esce dalla Poké Ball, pronto all’azione. Tra gli easter egg principali c’è un “25” visibile sulla base, che indica il numero di Pikachu nel Pokédex.

Celebrando l’iconico Pokémon di tipo Elettro, i fan potranno posizionare il modello in una posa dinamica per la battaglia mentre salta fuori dalla Poké Ball aperta, oppure seduto con la Poké Ball chiusa.

L’epico set LEGO Pokémon Venusaur, Charizard e Blastoise porta ai fan tre dei Pokémon più celebri in uno dei più grandi set da esposizione mai realizzati dal Gruppo LEGO. Composto da oltre 6.838 pezzi, il set presenta per la prima volta le Evoluzioni di tre Pokémon primi compagni d’avventura della regione di Kanto in versione mattoncini LEGO.

Ognuna delle tre figure riproduce fedelmente il design originale con sorprendente autenticità e dispone di proprie articolazioni uniche. Questi Pokémon possono essere esibiti individualmente o insieme su una base che nasconde easter egg da scoprire durante la costruzione. La base presenta dettagli ispirati ai biomi dei Pokémon rappresentati, aggiungendo ulteriore profondità all’esposizione.

Sarà possibile celebrare il fascino irresistibile di Eevee con LEGO Pokémon Eevee, un set da 587 pezzi che dà vita all’amato Pokémon con dettagli dinamici. Il volto espressivo di Eevee, la coda, testa e arti mobili permettono ai costruttori di posizionarlo sia a riposo sia pronto a scattare in azione. Con l’app Build Together, questo set offre ai fan la possibilità di costruire insieme con amici e familiari.

Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer del Gruppo LEGO, ha dichiarato: “Dare vita al mondo di Pokémon con i mattoncini LEGO è per noi un’opportunità entusiasmante e una grande responsabilità. Abbiamo lavorato per unire i nostri universi in modo da celebrare davvero la creatività, l’avventura e la meraviglia che i Pokémon rappresentano. Questa partnership apre un nuovo ventaglio di possibilità sia per gli Allenatori che per i costruttori, e non vediamo l’ora che i fan possano scoprire questi nuovi set LEGO Pokémon”.

“Da fan dei Pokémon fin da piccolo, è stato un onore incredibile aiutare a portare in vita questi Pokémon iconici in mattoncini LEGO per la prima volta” ha detto Siddharth Muthyala, Design Director di LEGO Pokémon. “Pokémon ha ispirato generazioni di fan in tutto il mondo, così il nostro team ha affrontato il design di questi set con cura e passione immensa, assicurandosi che ogni dettaglio e ogni posa celebrino davvero ciò che rende questi personaggi così amati. Spero che i fan si divertiranno a costruirli tanto quanto noi ci siamo divertiti a progettarli”.

Gaku Susai, Chief Product and Experience Officer di The Pokémon Company International, ha aggiunto: “Pokémon ha sempre ispirato scoperta e connessione e collaborare con il Gruppo LEGO mette insieme queste qualità con creatività e immaginazione, dando forma a qualcosa di nuovo. Combinando il senso di avventura di Pokémon con il design attento e i dettagli accurati del Gruppo LEGO, diamo ai fan la possibilità di costruire, giocare e raccontare le proprie storie in modi che non hanno mai sperimentato prima, qualcosa che non vediamo l’ora di vedere prendere vita”.