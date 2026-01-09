GTA Online: autolavaggio Hands On gratis e ricompense triple in Money Fronts

Inoltre, GTA$ e RP quadrupli nella serie di gare HSW, bonus per Operazione Paper Trail e altro

Inizia l'anno con il piede giusto, tenendoti fuori dai guai intascando GTA$ riciclati grazie a una sofisticata rete di attività legali. Gioca a GTA Online entro il 14 gennaio per ottenere gratuitamente l'autolavaggio Hands On da Maze Bank Foreclosures, il portale per ottenere attività di facciata in Money Fronts. Per sbloccare la tua proprietà gratuita autolavaggio Hands On, assicurati di aver incontrato Raf e il signor Faber guardando il filmato introduttivo di Money Fronts.Rimettiti al lavoro durante gennaio con una serie di bonus speciali per gli imprenditori di GTA Online che culminerà con l'arrivo di tre nuove attività extra nel corso del mese.

GTA$ e RP tripli con le attività di facciata

Distogli l'attenzione dalle tue attività illegali con le tue attività di facciata e ottieni GTA$ e RP tripli lavando auto all'autolavaggio Hands On, fornendo tour in elicottero ai turisti con Higgins Helitours e consegnando prodotti biologici per Smoke on the Water. Completa tre attività dell'autolavaggio per completare la sfida settimanale e ottenere 100.000 GTA$ aggiuntivi. Sul fronte meno legale, questa settimana i possessori della fabbrica di banconote possono ottenere GTA$ doppi vendendo banconote contraffatte dallo stabilimento di Centauri. I falsari alle prime armi possono sfruttare lo sconto del 40% sulle fabbriche di banconote, e sulle relative migliorie e modifiche, tramite The Open Road (a cui puoi accedere dal portatile all'interno della clubhouse dell'MC).

Bonus per Operazione Paper Trail

Diventa un agente autorizzato dell'IAA e scopri le cause dell'aumento del costo della benzina nell'Operazione Paper Trail, che fornisce ricompense doppie (questa settimana, per la prima volta, quadruple per gli abbonati a GTA+ ). Raggiungi l'icona U nel centro di Los Santos per iniziare.

GTA$ e RP quadrupli nella serie di gare HSW

Metti alla prova i tuoi veicoli più veloci, facendoli sfrecciare nella serie di gare di Hao's Special Works che fornisce a tutti i piloti GTA$ e RP quadrupli fino al 14 gennaio. Avvia queste gare su PS5, Xbox Series X|S o PC (Enhanced) dall'Autoraduno di LS o tramite la sezione Attività del menu di pausa (devi prima aver completato la sfida a tempo introduttiva di Hao e avere un veicolo con modifiche di HSW).

30% di sconto sulla Grotti LSCM Cheetah Classic

Occupa ancora più spazio nelle affollate autostrade di Southern San Andreas mettendoti al volante della Grotti LSCM Cheetah Classic (sportiva classica), una widebody vintage disponibile con il 30% di sconto da Legendary Motorsport questa settimana.

GTA$ e RP doppi nella serie di combattimenti della comunità

Sfrutta al massimo le ricompense doppie della serie di combattimenti della comunità, partecipando in diverse modalità tra cui [G]Bowling Vs Rpg di gecko--87, una resa dei conti esplosiva tra piloti che sfrecciano ad alta velocità e una squadra a piedi armata di lanciarazzi. Hasta La Vista torna nella serie in evidenza con ricompense doppie.

SCONTI

Western Reever (moto) – 30% di sconto

Elicottero Nagasaki Buzzard d'assalto (elicottero) – 30% di sconto

HVY Chernobog (veicolo militare) – 30% di sconto

JoBuilt Hauler Custom (commerciale) – 30% di sconto

Dinka Sugoi (sportiva) – 30% di sconto

Vapid Clique Wagon (muscle car) – 30% di sconto

Gallivanter Baller ST (SUV) – 30% di sconto

Buckingham Maverick (elicottero) – 30% di sconto

Bus penitenziario (emergenza) – 30% di sconto

Grotti Brioso 300 (compatta) – 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Fucile militare (50% di sconto) | Storditore (30% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Carabina d'ordinanza | Lanciamissili a ricerca | Pistola vintage | Ascia da guerra | Tubi bomba | Molotov | Mine di prossimità