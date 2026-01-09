Arriva in Italia la nuova linea My Mario

MY MARIO, UNA NUOVA GAMMA DI PRODOTTI A TEMA MARIO PER BAMBINI PICCOLI, IN ARRIVO IN ITALIA A FEBBRAIOEsperienze uniche, giocattoli e abbigliamento pensati per trasformare ogni momento in un’avventura condivisa tra bambini e genitori. Scopri la collezione su My Nintendo Store dal 19 febbraio!

Ispirata a Mario e ai suoi amici del Regno dei Funghi, la serie My Mario farà il suo debutto in Italia il prossimo mese, dopo il lancio in Giappone avvenuto nell’agosto 2025.

My Mario è una collezione di prodotti, giochi ed esperienze che offre ai bambini, ai genitori e a chi si prende cura dei piccoli modi divertenti per esplorare, immaginare e giocare insieme ai personaggi del Regno dei Funghi, come Mario, Luigi, Principessa Peach e Yoshi. I primi prodotti della linea My Mario saranno disponibili ufficialmente su My Nintendo Store dal 19 febbraio. Alcuni articoli selezionati della collezione My Mario arriveranno anche nei punti vendita italiani aderenti nel corso dell’anno.

La serie My Mario comprende esperienze, prodotti e abbigliamento pensati per regalare momenti di gioia ai bambini e ai loro genitori. Gli articoli sono sviluppati in collaborazione con partner come TOMY e Simba e progettati con cura per rappresentare il primo passo dei più piccoli nel mondo creativo del gioco insieme a Mario e ai suoi amici.

I prodotti della serie My Mario che saranno disponibili in Europa dal 19 febbraio includono:

Due set di blocchi di legno ispirati a Mario e agli oggetti più iconici della serie Super Mario: il set My Mario: Set blocchi di legno – Mario da 3 pezzi e il set My Mario: Set blocchi di legno – Mario e i suoi amici da 30 pezzi.

Un’app gratuita Ciao, Mario! per dispositivi smart e Nintendo Switch che permette a bambini, genitori e a chi si prende cura dei piccoli di interagire in modo intuitivo e divertente con Mario – disponibile su Apple App Store e Google Play dal 19 febbraio, e come download gratuito su Nintendo Switch (giocabile anche su Nintendo Switch 2 ) tramite Nintendo eShop dal 19 febbraio.

Una serie di brevi animazioni in stop-motion chiamati "It's Me, Mario!'", già disponibili sul canale YouTube ufficiale di Nintendo Italia .

. Peluches morbidi firmati Simba, tra cui sonagli divertenti e un soffice peluche di Mario da abbracciare.

Altri prodotti si uniranno alla gamma My Mario in Europa in futuro, tra cui:

Una collezione di abbigliamento per neonati e bambini piccoli.

La collezione Toomies My Mario di TOMY, che renderà il momento del bagnetto ancora più divertente con giocattoli da bagno e spruzzatori d’acqua ispirati ai personaggi iconici della serie Super Mario .

. Un libro interattivo “Ciao, Mario!”.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=6U2u3vnwlXY