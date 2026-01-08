IL FARDELO DEL VIANDANTE – UN VIAGGIO ATTRAVERSO L'ODIO

"Il male di Mephisto, Signore dell'Odio, era così pervasivo che persino dopo essere stato sconfitto e imprigionato in una Pietra delle Anime, la sua essenza demoniaca si riversò su Travincal e corruppe i sacerdoti Zakarum. Sebbene sia caduto per mano degli stessi eroi che uccisero i suoi fratelli, temo per noi qualora dovesse mai tornare."

- Deckard Cain

Un Sanctuarium dal conflitto eterno:

Sanctuarium. Un mondo forgiato nella sfida, nato dal desiderio di sfuggire al Conflitto Eterno tra gli Alti Cieli e gli Inferi Fiammeggianti. Attraverso secoli che si estendevano in millenni, l'umanità ha lottato contro l'oscurità incombente. I Mali Supremi – Diablo, Baal e Mephisto – e talvolta persino i loro litigiosi fratelli Minori, cercarono costantemente di corrompere e conquistare Sanctuarium. Ogni volta, sorsero degli eroi, seguendo le orme dell'originale Ordine degli Horadrim, un gruppo segreto giurato di proteggere l'umanità. Gli eventi di Diablo I e II videro la fuga dei Mali Supremi dalle Pietre delle Anime, la loro successiva reclusione e la corruzione della Pietra del Mondo stessa. Infine, Diablo III ha assistito alle conseguenze della cattura dei Mali Supremi, periodo durante il quale i Mali Minori, Belial e Azmodan, avrebbero tentato un'invasione di Sanctuarium. Questo evento avrebbe spianato la strada alla corruzione dell'ex Arcangelo Malthael, che si trasformò nell'incarnazione della Morte.

E così, sono passati cinquant'anni dalla Mietitura e dalla sconfitta di Malthael. Cinquant'anni di fragile pace, di ricostruzione, di oblio. Eppure, nel profondo degli Inferi Fiammeggianti, Mephisto non ha mai dimenticato e ha lentamente nutrito il suo odio antico e ardente, tessendo fili di discordia e corruzione attraverso Sanctuarium.

L’inizio dell’Era dell’Odio

"Sanctuarium era inteso come una fuga dal Conflitto Eterno... eppure eccoci qui... di nuovo. Vi ho dato il libero arbitrio... e lo avete sprecato... dissipandolo in una crociata che non comprendete. Avete scelto la tirannia... quando vi è stata offerta la libertà. Un povero retaggio per il mio dono. Senza di me... non avreste... alcuna vittoria... e il suo costo sarà maggiore... di quanto possiate pagare."

- Lilith, Figlia dell’Odio

Questi eventi hanno preparato il terreno per Diablo IV, dove un nuovo male ha cominciato ad agitarsi, proveniente dalla progenitrice stessa di Sanctuarium. I sussurri di Lilith, figlia di Mephisto, hanno iniziato a diffondersi, richiamando una nuova ondata di cultisti e devoti. Precedentemente bandita nel Vuoto dal suo amante, l'Angelo Inarius, dopo il suo intervento per conto della sua guerra contro i Mali Supremi, il ritorno di Lilith è stato orchestrato da un macabro rituale che l'ha strappata dalla sua prigione. Al suo ritorno, ha portato una promessa: proteggere l'umanità dal Conflitto Eterno che minacciava di consumare Sanctuarium, ma solo reclamando il mondo come proprio, per forgiarlo in un'arma con cui conquistare gli Inferi Fiammeggianti.

Eppure, un altro antico si era stabilito a Sanctuarium. Inarius, l'angelo rinnegato che contribuì a creare Sanctuarium, è tornato dai suoi millenni di tormento negli Inferi. Spinto dalla profezia del loro figlio, Rathma, e da un disperato desiderio di essere assolto dagli Alti Cieli e reclamare il suo posto tra loro, credeva che l'unica via per la redenzione risiedesse nella distruzione di Lilith. La sua crociata lo spinse a uccidere Rathma (il primo Negromante) per essersi rifiutato di consegnare la chiave per sigillare le Porte dell'Inferno.

È in mezzo a questo conflitto che tu, il Viandante – un eroe segnato dal sangue di Lilith nelle sue vene – sei scelto per decidere il destino di Sanctuarium, aiutato dalla saggezza Horadrica di Lorath Nahr e Neyrelle, un'entusiasta studiosa dell'ordine. Il viaggio del Viandante ti porta attraverso il mondo, culminando in uno scontro finale con Lilith nella Cattedrale dell'Odio, nel profondo degli Inferi Fiammeggianti. Attraverso una battaglia brutale e ardua, Lilith fu sconfitta, e la sua essenza apparentemente ridotta in polvere.

"Abbiamo tutti avuto un ruolo in ciò che è accaduto qui. Hai abdicato la tua scelta a questa... bambina. E ad ogni passo che fa, io divento più forte. Non ci sarà salvezza nella Luce."

- Mephisto

La vittoria su Lilith fu di breve durata, poiché un male maggiore incombeva su Sanctuarium. Il conflitto risultante tra Lilith e Inarius aveva lasciato il mondo esposto al potere crescente di Mephisto, Signore dell'Odio, la cui essenza era stata intrappolata in una Pietra delle Anime da Neyrelle. Con Lilith sconfitta, la giovane studiosa intraprese un pericoloso viaggio nelle giungle di Nahantu alla ricerca della tomba perduta dell'asceta Akarat, sperando di trovare un modo per contenere il Male Supremo una volta per tutte.

Attraverso la fitta e selvaggia natura di Nahantu, l'isolamento divenne l'unica compagna di Neyrelle, poiché la Pietra delle Anime di Mephisto la tormentava ad ogni passo, cercando di spezzarla con orribili visioni del futuro di Sanctuarium. Nonostante la sua eroica resilienza all'influenza di Mephisto, Neyrelle cominciò inevitabilmente a vacillare sull'orlo della follia, con la sua capacità di distinguere le sue visioni dalla realtà che diminuiva, come manifestato nei mostruosi Vuoti. Il suo unico legame con la sanità mentale risiedeva nei ricordi di persone care e grandi imprese del passato, come sua madre e le sconfitte degli altri Mali Supremi per mano degli eroi dell'umanità.

Fu in questo momento che il Viandante si unì a Eru – un nativo Nato dagli Spiriti – nell'inseguire Neyrelle, tentando di salvarla dalla corruzione di Mephisto. Nonostante la sua costante evasione, la coppia alla fine raggiunse Neyrelle, e insieme cercarono la Camera Sepolcrale della tomba perduta di Akarat, dove giaceva il corpo mortale dell'asceta. Con l'aiuto del Viandante, il gruppo scoprì la tomba e posizionò la Pietra delle Anime sul corpo di Akarat, spezzando il legame tra Neyrelle e Mephisto.

Tuttavia, non tutto era come sembrava. Dopo un breve momento di tregua, Eru rivelò di aver tradito il Viandante e di aver stretto un patto con Mephisto, inducendolo ad aprire un oscuro squarcio verso il dominio del Male Supremo. In quel momento, l'onnipresente spirito leonino di Akarat balzò improvvisamente in difesa di Neyrelle e del Viandante, avendo percepito che qualcosa era andato orribilmente storto. La risata maniacale di Mephisto riempì la stanza mentre Eru afferrava il corpo di Akarat e la Pietra delle Anime, proferendo al Male Supremo: "Ho fatto la mia parte... Assicurati di fare la tua", prima di saltare nello squarcio, mentre l'avatar lupino del Signore dell'Odio entrava dallo squarcio.

Ne seguì una grande battaglia mentre il Viandante cercava di difendere Neyrelle, che tentava di risvegliare lo spirito di Akarat, riuscendo a tenere a bada l'ira di Mephisto. Nonostante ogni speranza fosse perduta, lo spirito di Akarat si risvegliò un'ultima volta e usò la sua ultima goccia di energia per sconfiggere l'avatar di Mephisto. Dopo lo scontro, il Viandante e Neyrelle tornarono a Nahantu in cerca di Eru, dove alla fine lo trovarono ferito.

Nonostante le suppliche di Neyrelle, Eru si rifiutò di rivelare la posizione della Pietra delle Anime o del corpo di Akarat, spiegando di aver stretto un accordo con Mephisto per risparmiare tutto ciò che ama quando egli inevitabilmente tornerà. In un ultimo atto di sfida, Eru tentò di colpire nuovamente Neyrelle, solo per fallire ed essere lasciato ad affrontare le conseguenze delle sue decisioni. Accompagnati dal Viandante, la coppia iniziò la loro ricerca di Sanctuarium per trovare tracce della posizione di Mephisto prima che potesse tornare in piena forza.

La storia continua nella Città Templare di Travincal a Kurast, dove giaceva il corpo di Akarat, circondato dalla nera corruzione di Mephisto. Mephisto schernì Akarat, ridicolizzandolo su come fosse stato tradito da uno dei suoi seguaci, prima di avvolgere lentamente il corpo con la sua corruzione, usando la Pietra delle Anime che ora giaceva incastonata nel petto di Akarat. Akarat emerge dalla corruzione, il suo corpo ora serve come nuovo vascello per il ritorno di Mephisto.

L'Odio di Mephisto arde di nuovo il 28 aprile 2026, in Diablo IV: Lord of Hatred - l'emozionante prossimo capitolo dell'epica storia di Diablo IV.