Milano, 15enne accoltellato in viale Sarca mentre difende un amico da una rapina

Un ragazzo di 15 anni è stato ferito a Milano durante un tentativo di rapina in viale Sarca. È intervenuto in difesa di un amico ed è stato colpito al torace con un coltello. È stato trasportato in ospedale in condizioni gravi.

Un ragazzo di 15 anni è stato ferito con un coltello al torace a Milano dopo essere intervenuto per aiutare un amico durante un tentativo di rapina. Il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale in condizioni serie.

L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio in viale Sarca, nella zona del Bicocca Village. Secondo la prima ricostruzione, un rapinatore si sarebbe avvicinato al coetaneo del 15enne per strappargli il giubbotto, innescando una colluttazione.

Leggi anche Passeggiava a Brescia, gli chiede Hai due euro? e viene accoltellato al volto e derubato

Nel tentativo di bloccare l’uomo e far cessare l’azione, il 15enne sarebbe entrato nella scena e, durante quei momenti concitati, è stato colpito da una coltellata. Il fendente lo ha raggiunto al petto, rendendo necessario un rapido intervento sanitario.

Il minorenne è stato ricoverato all’ospedale Niguarda: le sue condizioni sono gravi, ma non risulterebbe in pericolo di vita. Medici e personale sanitario lo hanno preso in carico per gli accertamenti e le cure del caso.

Dopo l’accoltellamento, l’aggressore si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Alcuni testimoni lo avrebbero descritto come un giovane di origine nordafricana, ma l’identificazione è ancora in corso.

Sull’episodio indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire l’accaduto e a rintracciare il responsabile. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini utili nella zona.