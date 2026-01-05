Antitrust multa Poltronesofà per pratiche pubblicitarie ingannevoli da 1 milione di euro

L’Antitrust ha multato Poltronesofà di un milione di euro per pratiche pubblicitarie considerate ingannevoli, relative a offerte e sconti sui divani diffuse su vari mezzi di comunicazione.

Antitrust ha irrogato una sanzione di un milione di euro a Poltronesofà S.p.A. per aver promosso offerte su divani con sconti presentati in modo fuorviante nelle sue campagne pubblicitarie, ritenute ingannevoli e incomplete. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha contestato la comunicazione dei prezzi e delle riduzioni trasmessa su televisioni, radio, social network e piattaforme online.

Secondo l’istruttoria avviata dall’Antitrust, l’azienda avrebbe enfatizzato ribassi di prezzo rispetto a importi “barrati” molto più alti, facendo apparire le offerte più vantaggiose di quanto fossero in realtà dal punto di vista del consumatore. La pratica, diffusa almeno dall’inizio del 2023, riguarderebbe la “Collezione Promo” di divani, venduta con presunti sconti che non riflettevano la reale convenienza economica.

L’Autorità ha ritenuto che tali comportamenti violino gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo, in quanto contrari alla diligenza professionale e capaci di indurre i consumatori a decisioni di acquisto non pienamente consapevoli, basate su informazioni ambigue o incomplete.

Non si tratta della prima sanzione inflitta a Poltronesofà per questa tipologia di violazioni. Una multa di pari importo era già stata comminata nel 2021 per campagne pubblicitarie considerate ingannevoli e omissive legate a promozioni con nomi accattivanti ma condizioni poco chiare. Quel provvedimento era stato confermato dal Tar nel 2022 e, dopo ricorso della società, ridotto a 500 mila euro dal Consiglio di Stato.