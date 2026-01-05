Allerta meteo a Roma: Gualtieri ordina chiusura di parchi, cimiteri e stop attività per Epifania

Il Comune di Roma ha emesso un'ordinanza per il 6 gennaio, vietando l'accesso a parchi, ville storiche e cimiteri a causa delle condizioni meteo avverse. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica durante l'allerta maltempo.

Il Comune di Roma ha emesso un provvedimento di emergenza per fronteggiare il maltempo che sta colpendo la Capitale: il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un’ordinanza valida per martedì 6 gennaio che vieta l’accesso a parchi, ville storiche e cimiteri della città, salvo necessità urgenti legate ai servizi funebri, per tutelare la sicurezza pubblica.

La misura arriva in concomitanza con un avviso di allerta meteo arancione sull’intero territorio di Roma Capitale per fenomeni atmosferici intensi previsti nella giornata dell’Epifania. Oltre ai divieti di utilizzo degli spazi verdi, il provvedimento include il divieto di attività ludico-ricreative e sportive non agonistiche su aree pubbliche o aperte al pubblico.

Le autorità hanno raccomandato alla popolazione di evitare zone a rischio come sottopassi, aree soggette ad allagamento e seminterrati, di non sostare a lungo sui balconi e di prestare particolare cautela nella guida, specie lungo le zone costiere.

Il maltempo in città ha già causato disagi nei primi giorni dell’anno: la pioggia caduta a Roma è stata, secondo dati meteo locali, pari a quella tipica dell’intero mese di gennaio, con interventi delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco per gestire allagamenti e situazioni di pericolo.

I livelli dei principali corsi d’acqua sono monitorati con attenzione: il Tevere ha superato i 7 metri, portando alla chiusura delle banchine e delle piste ciclabili lungo le sponde, mentre l’Aniene ha registrato esondazioni in alcune zone alle porte della Capitale.

Oltre al Lazio, per domani la Protezione Civile ha segnalato allerta arancione anche in Molise e allerta gialla su gran parte del Centro-Sud, con previsione di piogge, temporali e neve fino a quote collinari in diverse regioni.