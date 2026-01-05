1996, L'Anno di Del Piero: La Serie Sky Sport in onda dal 6 Gennaio

Dal 6 gennaio, su Sky Sport, ripercorriamo il 1996, l’anno di Del Piero. Attraverso una narrazione diretta e personale di Alex, riviviamo quella stagione che ha segnato un punto di svolta nella sua carriera e nella storia del calcio italiano.

Un anno, una svolta, una voce sola: arriva “1996, L’anno di Del Piero”, nuova produzione originale di Sky Sport che ripercorre la stagione in cui Alessandro Del Piero si consacra ai massimi livelli e che lui stesso ha sempre indicato come quella che gli ha cambiato la vita.

Il racconto è affidato direttamente ad Alex, che guida lo spettatore con una narrazione personale, costruita come un monologo a flusso continuo: in piedi al centro dello studio, circondato da immagini e materiali d’archivio, ricompone ricordi, passaggi decisivi e momenti meno noti di quel periodo.

La prospettiva scelta è quella di chi ha vissuto tutto in prima persona e permette di entrare anche in alcuni dietro le quinte: la serie ruota attorno agli snodi sportivi e umani di quel 1996, con l’obiettivo di restituire l’intensità di una stagione che ha segnato un prima e un dopo.

Tra i capitoli centrali spicca la Champions League conquistata a Roma, nella finale contro l’Ajax risolta ai calci di rigore, uno dei momenti simbolo di quell’annata e dell’ascesa definitiva del numero 10.

Ad arricchire il racconto intervengono anche quattro giornalisti che hanno seguito da vicino quegli eventi: Bruno Longhi, Massimo Marianella, Darwin Pastorin e Paolo Condò, che in quell’anno era inviato sul campo.

Il debutto del primo episodio è fissato per martedì 6 gennaio: appuntamento alle 17.15 e alle 22.15 su Sky Sport Uno, con ulteriori passaggi alle 20 e a mezzanotte su Sky Sport Calcio e disponibilità in streaming su NOW. Il secondo episodio andrà in onda lunedì 12 gennaio.