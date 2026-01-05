Capotreno di 34 anni Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna: aggressione con arma da taglio nel parcheggio della stazione

Nella notte di lunedì 5 gennaio, un capotreno di 34 anni è stato trovato senza vita nel parcheggio della stazione di Bologna, vittima di un’aggressione con arma da taglio. La vicenda ha suscitato grande attenzione e interrogativi sulla sicurezza.

La serata di lunedì 5 gennaio si è trasformata in tragedia in un’area esterna della stazione ferroviaria di Bologna, dove un capotreno di 34 anni è stato trovato senza vita con evidenti ferite da arma da taglio. La vittima, identificata come Alessandro Ambrosio, era dipendente di Trenitalia e stava per lasciare il parcheggio riservato al personale quando è avvenuta l’aggressione.

La scoperta del corpo è avvenuta intorno alle 19:00 da un collega che si era recato nell’area del piazzale Ovest per recuperare la propria automobile. Il personale sanitario intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul luogo del ritrovamento sono arrivati gli agenti della polizia ferroviaria insieme alla squadra mobile e a un medico legale per avviare gli accertamenti. Le autorità giudiziarie, coordinate dal pubblico ministero Michele Martorelli, hanno isolato l’area e avviato rilievi scientifici per ricostruire dinamica e responsabilità.

La scena del crimine include anche un’indagine sulle immagini dei sistemi di videosorveglianza della stazione e delle aree circostanti, con l’obiettivo di identificare l’aggressore, attualmente irreperibile.

L’episodio, avvenuto in una zona normalmente accessibile solo ai dipendenti, ha suscitato forte allarme nella comunità locale e tra i colleghi della vittima, mentre le forze dell’ordine continuano a cercare indizi utili per rintracciare il responsabile dell’omicidio.