Tre anni dalla scomparsa di Gianluca Vialli, Genova celebra il bomber blucerchiato

A tre anni dalla scomparsa di Gianluca Vialli, Genova ricorda con rispetto il suo contributo al mondo del calcio e alla Sampdoria. La città e i tifosi hanno organizzato eventi per onorare la sua memoria e il suo percorso.

Gianluca Vialli è ricordato con commozione oggi in tutta Genova e oltre, a tre anni dalla sua morte il 5 gennaio 2023 dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas, lasciando un vuoto profondo nel mondo del calcio e tra i tifosi della Sampdoria.

La città ligure e i sostenitori blucerchiati hanno organizzato una serie di eventi per onorare la carriera e la figura umana di Vialli, protagonista indiscusso degli anni d’oro della Sampdoria insieme al suo storico compagno Roberto Mancini.

Tra le iniziative in programma c’è la terza edizione della mostra “Un uomo, un campione: Gianluca Vialli”, allestita allo stadio Luigi Ferraris, con maglie, cimeli e testimonianze della sua lunga avventura tra blucerchiato, juventino e londinese.

Domani alle 11 nella parrocchia di San Siro a Nervi sarà celebrata una messa in suo suffragio aperta a chiunque voglia rendere omaggio alla memoria dell’ex numero 9, a sottolineare il legame profondo tra il campione e la comunità genovese.

Un momento spontaneo atteso con grande partecipazione è “Una sciarpa per Gianluca”, il ritrovo dei gruppi della Gradinata Sud al Molo dell’Amicizia a Quinto, dove i tifosi esporranno i loro colori in onore dell’attaccante che ha scritto pagine leggendarie della storia doriana.

Roberto Mancini, compagno di squadra e amico di lunga data, ha ricordato Vialli con un messaggio affettuoso pubblicato sui social, sottolineando l’importanza del loro legame e l’impatto umano oltre che sportivo del grande bomber.

La ricorrenza di questo terzo anniversario riafferma quanto il nome di Vialli resti scolpito nel cuore dei tifosi e nella memoria collettiva di Genova, con tributi che uniscono sport, amicizia e rispetto per una figura ammirata dentro e fuori dal campo.