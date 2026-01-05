Ariana Grande e Leighton Meester ai Critics Choice Awards 2026: incontro sul red carpet e annuncio tour

Durante i Critics Choice Awards 2026, Ariana Grande e Leighton Meester si sono incontrate sul red carpet, dando luogo a un momento spontaneo. L’evento ha anche annunciato il prossimo tour delle due artiste.

Tra flash e domande di rito, ai Critics Choice Awards 2026 è andata in scena una parentesi inattesa: Ariana Grande, di solito impeccabile davanti alle telecamere, si è lasciata sorprendere dall’emozione come una fan qualunque.

L’episodio è nato sul red carpet, quando la cantante e attrice ha incrociato Leighton Meester, arrivata insieme al marito Adam Brody. Ariana ha reagito d’istinto, senza pose preparate: entusiasmo immediato, sguardo acceso e un “ti amo” rivolto all’attrice, in un botta e risposta rapido ma chiarissimo.

La serata, però, non ruotava solo attorno a quel momento spontaneo. Grande era presente anche per il suo lavoro in Wicked: For Good, che le ha portato una candidatura come Miglior Attrice Non Protagonista, segnando un passaggio importante nel suo percorso recente.

Nel complesso, l’atteggiamento mostrato durante l’evento è apparso misurato e sereno, come se l’artista stesse vivendo con tranquillità la chiusura di un capitolo legato al personaggio e alla promozione del progetto.

Per il tappeto rosso ha scelto una linea estetica sobria: abito su misura, tonalità delicate, gioielli luminosi ma discreti. Anche il beauty look è rimasto su un registro morbido, con incarnato luminoso, occhi definiti senza eccessi e capelli curati in modo essenziale.

In più, nel corso della serata è arrivata anche una conferma molto attesa: Ariana sta preparando il ritorno in tour, il primo dopo sei anni. Setlist ancora in costruzione, prove in fase di avvio e pochi dettagli condivisi, con l’obiettivo di mantenere l’effetto sorpresa.