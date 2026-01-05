Giorgia Soleri e il presunto nuovo fidanzato: lo scatto che fa discutere

Giorgia Soleri ha condiviso un’immagine su Instagram in cui si intravede un gesto affettuoso, suscitando discussioni tra i fan sul possibile nuovo amore.

Un dettaglio inserito quasi in sordina, ma sufficiente ad accendere l’attenzione dei fan. Nel post Instagram con cui Giorgia Soleri ha salutato l’inizio del 2026, tra le immagini del carosello ce n’è una che spicca più delle altre: uno scatto in ascensore, intimo e spontaneo, in cui un ragazzo le sfiora il viso con un bacio. Un gesto semplice che ha immediatamente alimentato le ipotesi su un possibile nuovo amore.

L’immagine arriva a distanza di tempo dalla fine della relazione con Damiano David, conclusasi nel 2023. Da allora, Soleri ha scelto una narrazione personale più riservata, affidando ai social riflessioni profonde piuttosto che dettagli espliciti sulla sua vita sentimentale. Anche questa volta, nessuna conferma diretta, ma una serie di parole che sembrano lasciare spazio a nuove interpretazioni.

Nel lungo testo che accompagna le foto, l’influencer racconta un anno di cambiamento e consapevolezza, segnato dalla decisione di non doversi più giustificare per i propri tempi, i limiti e le assenze. Un percorso di ascolto interiore che l’ha portata a scegliere un ritmo più lento, vissuto come un autentico atto di cura verso se stessa.

Soleri riflette anche sul rapporto con il dolore e sulla trasformazione personale che ne deriva, sottolineando come non esistano passi troppo lenti quando qualcuno sceglie di camminare accanto a te. Parole che sembrano alludere a una presenza capace di accogliere il presente senza pretendere versioni passate o ideali.

Il racconto prosegue con l’immagine di uno spazio personale costruito con attenzione, un “campo” da condividere solo con chi attraversa la sua vita con gratitudine. Un passaggio che rafforza l’idea di relazioni basate sulla reciprocità, lontane dal bisogno di elemosinare affetto e più vicine a una scelta consapevole delle persone da tenere accanto.