Totti e Noemi Bocchi: capodanno a Dubai, poi mare e padel in Malesia
Francesco Totti e Noemi Bocchi sono in vacanza, tra Dubai e la Malesia. Dopo settimane di gossip, le immagini condivise sui social mostrano una coppia serena e complici, confermando il loro legame.
Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme, mostrandosi complici e rilassati tra selfie e momenti condivisi sui social.
Dopo le voci circolate nelle ultime settimane su una presunta crisi e su possibili avvicinamenti dell’ex capitano della Roma ad altre donne, le immagini pubblicate dalla coppia hanno di fatto raffreddato i rumors.
Il primo stop del viaggio è stato Dubai, scelta per salutare l’arrivo del 2026. In uno scatto diffuso su Instagram, i due hanno accompagnato l’immagine con la frase: “Buon anno 2026 a tutti voi”.
Successivamente la coppia è volata in Malesia per proseguire la vacanza: Noemi ha condiviso diverse storie tra giornate al mare e un momento con la racchetta da padel, sport che Totti pratica con passione.