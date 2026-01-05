Totti e Noemi Bocchi: capodanno a Dubai, poi mare e padel in Malesia

Home / Social News / Totti e Noemi Bocchi: capodanno a Dubai, poi mare e padel in Malesia

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono in vacanza, tra Dubai e la Malesia. Dopo settimane di gossip, le immagini condivise sui social mostrano una coppia serena e complici, confermando il loro legame.