Chi era Antonio Moretti, marito di Rosanna Vaudetti e regista televisivo

è stato il regista italiano che per decenni ha condiviso la vita con la storica annunciatrice Rai Rosanna Vaudetti, formando una delle coppie più solide del mondo della televisione italiana. Nato a Monselice nel 1932, ha legato il suo nome a molte delle manifestazioni musicali e programmi televisivi più seguiti del Novecento.

La loro unione risale al dicembre del 1965: proprio in quel periodo Moretti chiese a Vaudetti di sposarlo mentre erano in macchina, in un momento di conversazione intima. Lei, sorpresa, lo baciò e si allontanò, ma il giorno successivo confermò il suo sì alla proposta.

Dal matrimonio nacquero due figli, Leonardo e Federico, che rappresentarono per entrambi un fondamentale punto di equilibrio tra lavoro e famiglia. La coppia rimase unita per oltre cinquant’anni, fino alla morte di Moretti.

Professionista poliedrico, Antonio Alberto Moretti fu regista di molte edizioni del Festival di Sanremo tra gli anni Settanta e Novanta e di altre celebri manifestazioni come Festivalbar e Cantagiro. Ebbe inoltre il merito di dirigere programmi televisivi come Discoring e il film per ragazzi “Una corsa in moto”, presentato alla Mostra di Venezia nel 1968.

Il legame tra Moretti e Vaudetti era così stretto che Mike Bongiorno, amico della coppia, fu tra i primi a sapere della decisione di sposarsi, scherzando con Moretti sulla scelta di convolare a nozze con l’annunciatrice.

Antonio Moretti è scomparso il 7 ottobre 2020 a Roma all’età di 88 anni, dopo una lunga malattia, lasciando un segno duraturo nel panorama televisivo italiano e nella vita della moglie.