Mickey Rourke evita lo sfratto lanciando una raccolta fondi

Mickey Rourke ha avviato una campagna di raccolta fondi per far fronte a un ritardo di circa 60.000 dollari nel pagamento dell’affitto, con l’obiettivo di evitare lo sfratto dalla sua abitazione a Los Angeles.

Secondo i documenti legali notificati a dicembre 2025, Rourke è in ritardo di quasi 60.000 dollari nei pagamenti dell’affitto e avrebbe ricevuto un avviso con la richiesta di saldare il debito entro pochissimi giorni, pena l’esecuzione dello sfratto.

La campagna GoFundMe è stata avviata con il consenso dell’attore e punta a raccogliere 100.000 dollari per coprire non solo l’affitto arretrato, ma anche altre spese legate alla sua situazione abitativa. Nei primi giorni la raccolta ha già ottenuto un contributo significativo dai fan e dagli utenti online.

Il testo della pagina di donazioni, oltre a richiamare il sostegno economico, mette in evidenza come anche un volto noto del cinema possa attraversare periodi difficili: “La fama non protegge dalle difficoltà e il talento non garantisce stabilità”, afferma il messaggio rivolto al pubblico.

La casa in questione, un’abitazione a Los Angeles che Rourke aveva preso in affitto nel marzo 2025, ha visto il canone mensile salire da circa 5.200 a 7.000 dollari. Il proprietario ha avviato la causa legale per ottenere l’importo dovuto più le spese legali, mentre l’attore e il suo team cercano sostegno attraverso la piattaforma di crowdfunding.

Questa iniziativa riaccende il dibattito sulle difficoltà economiche di figure iconiche dello spettacolo, ricordando che anche chi ha raggiunto il successo può trovarsi in situazioni di vulnerabilità finanziaria.