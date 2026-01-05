Roma, maltempo fa crollare un grande albero vicino al Colosseo: paura tra pedoni e intervento dei soccorsi

A Roma, un grande albero vicino al Colosseo si è abbattuto a causa del maltempo, causando paura tra pedoni e l’intervento dei soccorsi sulla via dei Fori Imperiali. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Nel cuore della Capitale, domenica sera un robusto albero si è spezzato e riversato sulla carreggiata di via dei Fori Imperiali, a pochi passi dal Colosseo, in una zona frequentata da turisti e cittadini, suscitando allarme tra chi stava passando. L’episodio è avvenuto intorno alle 21 proprio davanti al punto informativo turistico, con il maltempo indicato come una delle cause probabili del cedimento.

Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Roma Capitale, oltre ai Vigili del Fuoco e al personale sanitario del 118, che hanno lavorato per delimitare l’area e mettere in sicurezza la sede stradale. I pompieri hanno sezionato il tronco per agevolarne la rimozione e consentire il ripristino della viabilità. Non risultano feriti tra i presenti al momento del fatto.

Il cedimento del grande fusto, probabilmente aggravato dalle condizioni atmosferiche avverse che hanno colpito la città, ha riacceso il dibattito sulla gestione degli alberi nei luoghi pubblici e sulla manutenzione del verde urbano, soprattutto nelle aree a forte afflusso pedonale.

L’impiego delle squadre di soccorso è avvenuto in contemporanea con altri interventi dovuti alle piogge e al vento forte: in vari punti di Roma sono state segnalate criticità come rami pericolanti, allagamenti e altre cadute di alberi.

Le autorità locali continuano a monitorare la situazione meteo, mentre le operazioni di pulizia e controllo del territorio proseguono per limitare ulteriori disagi e garantire la sicurezza nelle zone più colpite dalle intemperie.