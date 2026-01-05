AncheSeLiOdio, thriller familiare tra identità, colpa e vita digitale

AncheSeLiOdio, il nuovo thriller di Mauro John Capece, esplora le sfide e le tensioni delle famiglie italiane moderne tra identità, colpa e vita digitale. In sala dall’8 gennaio, offre uno sguardo sobrio sulle fragilità familiari di oggi.

Negli ultimi anni il tessuto familiare italiano mostra segnali di crescente fragilità, con separazioni e divorzi in aumento e relazioni sempre più esposte a tensioni latenti. In questo scenario prende forma 'AncheSeLiOdio', il nuovo film diretto da Mauro John Capece, in arrivo nelle sale l’8 gennaio, che utilizza il linguaggio del thriller per indagare le crepe nascoste all’interno della famiglia contemporanea.

La vicenda ruota attorno ad Anselmo, uomo metodico e padre apparentemente irreprensibile, sposato con Agata e genitore di tre figlie. La sua quotidianità, scandita da abitudini ripetitive e da un senso di isolamento domestico, viene improvvisamente scossa da una decisione impulsiva che lo conduce fuori dal perimetro della vita familiare.

Spinto dall’ambiente lavorativo e dal desiderio di evasione, Anselmo accetta per la prima volta l’incontro con una escort. Quella che dovrebbe essere una parentesi segreta si trasforma in un evento traumatico: l’uomo si ritrova coinvolto, suo malgrado, in un omicidio che lo colloca al centro di un’indagine e lo rende il principale sospettato.

Il film costruisce la tensione intrecciando il racconto criminale con una riflessione più ampia sulla perdita di controllo e sull’illusione di poter governare ogni aspetto dell’esistenza. Un singolo momento, un luogo sbagliato, sono sufficienti a ribaltare una vita costruita sull’apparenza della stabilità.

Presentato in anteprima mondiale al Festival de Cine Italiano de Madrid, il progetto mette in scena dinamiche familiari segnate da incomunicabilità, tradimenti silenziosi e verità taciute, offrendo una lettura metaforica delle contraddizioni che attraversano molte famiglie nell’era digitale.

La sceneggiatura, firmata e interpretata da Corinna Coroneo, accompagna una narrazione che si muove tra tensione psicologica e introspezione, mentre il cast comprende Gabriele Silvestrini, Laura Orfanelli, Milo Vallone, Randall Paul, Adrien Liss ed Eleonora e Arianna Di Gaetano, entrambe al debutto.

Dal punto di vista tecnico, 'AncheSeLiOdio' si affida a una fotografia curata dallo stesso Capece, a un montaggio firmato da Demetra Diamantakos e a un comparto visivo che include il lavoro di Alessio Scafa per trucco ed effetti. Le musiche originali sono affidate a Gianluigi Antonelli, Funkatomic e India Czajkowska, contribuendo a rafforzare l’atmosfera inquieta del racconto.

Prodotto da Giuseppe Lepore per Bielle Re ed Evoque Art House e distribuito da Imago, il film si inserisce nel filone del cinema italiano che utilizza il genere per esplorare la complessità delle relazioni intime e il lato oscuro della normalità quotidiana.