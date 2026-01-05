Manchester United, esonero Amorim: panchina affidata a Fletcher, decisione sul nuovo allenatore rinviata all'estate

Il Manchester United ha esonerato Rúben Amorim, affidando temporaneamente la panchina a Fletcher. La decisione sul nuovo allenatore sarà presa in estate, mentre la squadra si trova al sesto posto in Premier League dopo 20 giornate.

Scossone in casa Manchester United: il club ha interrotto il rapporto con Rúben Amorim, chiudendo la sua esperienza sulla panchina dei Red Devils dopo circa 14 mesi.

La scelta è maturata in un momento delicato della stagione, con la squadra ferma al sesto posto in Premier League dopo 20 giornate e lontana dagli obiettivi fissati a inizio annata.

A incidere, secondo quanto filtra, è stato soprattutto l’ultimo pareggio per 1-1 contro il Leeds, risultato che ha aggravato il bilancio recente e accelerato la decisione della dirigenza.

Nell’immediato, la guida del gruppo passerà a una soluzione interna: Darren Fletcher, ex simbolo del club e attuale tecnico dell’Under-18, assumerà l’incarico ad interim.

Il suo debutto in panchina è previsto già mercoledì sera, quando lo United sarà impegnato in trasferta contro il Burnley.

Per la scelta definitiva, invece, non sono attese mosse a breve: l’orientamento è quello di definire il nuovo allenatore in estate, quando verrà impostato il progetto per il prossimo ciclo.

Nel messaggio ufficiale, il club ha ricordato che Amorim era stato nominato nel novembre 2024 e che durante il suo mandato la squadra aveva raggiunto la finale di Europa League a Bilbao nel mese di maggio, spiegando poi che il cambio è stato deciso con l’idea di aumentare le chance di competere per il vertice in campionato e ringraziando il tecnico portoghese per il lavoro svolto.