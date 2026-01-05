Timothée Chalamet e Kylie Jenner, dichiarazione pubblica agli Critics Choice Awards

Durante i Critics Choice Awards, Timothée Chalamet ha dedicato parole alla compagna Kylie Jenner, creando un momento di sincera intimità pubblica. Un gesto che ha attirato l’attenzione e suscitato interesse tra il pubblico presente.

L’atmosfera romantica ha attraversato la 31ª edizione dei Critics Choice Awards, trasformando il palco in uno spazio di emozioni condivise. Dopo aver ricevuto il riconoscimento come Miglior attore protagonista per Marty Supreme, Timothée Chalamet ha scelto di rivolgere parole personali e sentite alla compagna Kylie Jenner, sorprendendo il pubblico presente in sala.

Con il premio ancora tra le mani, l’attore ha ringraziato apertamente Jenner per il ruolo avuto nella sua vita privata, attribuendole un sostegno determinante nel percorso personale e professionale. Dalla platea, l’imprenditrice ha risposto con un sorriso e una dichiarazione affettuosa, suggellando il momento sotto gli occhi dei presenti.

Leggi anche Timothée Chalamet, 30 anni tra cinema d'autore, stile e passione romanista

La relazione tra Chalamet e Jenner dura da circa tre anni, ma solo negli ultimi tempi la coppia ha scelto di mostrarsi con maggiore naturalezza negli spazi pubblici. Per lungo periodo, le apparizioni insieme erano state limitate, pur senza mai alimentare reali misteri sulla solidità del legame.

Una svolta visibile è arrivata negli ultimi mesi, a partire dal Palm Springs International Film Festival, dove Kylie Jenner ha affiancato l’attore durante uno degli appuntamenti più rilevanti della stagione cinematografica. Poco dopo, Chalamet ha interagito per la prima volta con un post social della compagna, lasciando un commento pubblico carico di simboli affettuosi.

A rafforzare ulteriormente questa fase è intervenuto anche il consenso esplicito della famiglia Jenner. Kris Jenner ha condiviso sui social un’immagine che la ritrae con una giacca dedicata a Marty Supreme, accompagnando lo scatto con un messaggio entusiasta e un riferimento diretto all’attore.

Il processo di integrazione è proseguito anche in ambito familiare: durante le festività natalizie, Chalamet è apparso per la prima volta all’interno delle celebrazioni condivise online dal clan Kardashian-Jenner. Il suo nome è stato inserito nella tradizionale casetta di pan di zenzero, accanto a quelli degli altri membri della famiglia.