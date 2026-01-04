Maduro e la foto di Trump: la felpa Nike diventa un fenomeno commerciale

Home / Social News / Maduro e la foto di Trump: la felpa Nike diventa un fenomeno commerciale

Il 3 gennaio, a Caracas, Nicolas Maduro è stato fermato durante un'operazione statunitense e trasferito sulla nave Iwo Jima. La foto di questa operazione ha attirato l'attenzione e ha avuto un impatto commerciale, legato anche a una felpa Nike diventata simbolo.