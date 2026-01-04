Maduro e la foto di Trump: la felpa Nike diventa un fenomeno commerciale
Il 3 gennaio, a Caracas, Nicolas Maduro è stato fermato durante un'operazione statunitense e trasferito sulla nave Iwo Jima. La foto di questa operazione ha attirato l'attenzione e ha avuto un impatto commerciale, legato anche a una felpa Nike diventata simbolo.
Nelle prime ore di sabato 3 gennaio, a Caracas, il presidente venezuelano Nicolas Maduro è stato fermato all’interno del complesso militare di Fuerte Tiuna durante un’operazione condotta dalle forze speciali statunitensi. Prelevato dalla residenza e condotto via in elicottero, è stato successivamente trasferito sulla nave Iwo Jima, dove è stata realizzata l’immagine destinata a fare il giro del mondo.
Lo scatto, diffuso sui canali social dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mostra Maduro ammanettato, con gli occhi coperti da occhiali oscuranti e vestito con una tuta sportiva grigia. Un dettaglio apparentemente secondario ha attirato subito l’attenzione: il logo Nike ben visibile sui pantaloni e il taglio riconoscibile della felpa.
Nel giro di poche ore, l’immagine ha innescato un’impennata di ricerche online legate al capo d’abbigliamento. Il modello, identificato come Nike Tech, è diventato uno dei termini più cercati, trasformando involontariamente la foto in una vetrina globale per il brand sportivo.
L’interesse si è rapidamente tradotto in acquisti. Sullo store ufficiale Nike Italia, la felpa grigia proposta a 119,99 euro è salita ai vertici delle vendite, con diverse taglie risultate esaurite in breve tempo. Dinamiche simili sono state registrate anche sugli shop esteri, dove la disponibilità del prodotto è variata a seconda dei mercati.