Billy Joel torna sul palco: prima esibizione dopo la diagnosi di idrocefalo normoteso

Billy Joel torna dal vivo per la prima volta dopo la diagnosi di idrocefalo normoteso. L’artista ha partecipato a una breve esibizione con i Turnstiles a Wellington, in Florida, un momento significativo e simbolico per i suoi fan.

Dopo mesi lontano dalle scene, Billy Joel è riapparso a sorpresa dal vivo con una breve performance che ha riacceso l’entusiasmo dei fan. L’esibizione è arrivata venerdì 2 gennaio, quando l’artista ha raggiunto sul palco la tribute band a lui dedicata, i Turnstiles, per un set essenziale ma molto simbolico.

L’evento si è tenuto in un anfiteatro di Wellington (Florida), durante una serata celebrativa per il trentesimo anniversario della struttura. Joel è entrato in scena accompagnato dalla moglie Alexis Roderick e dalle figlie Della e Remy, rimaste accanto a lui in un clima familiare e informale.

Prima di prendere la parola, il cantautore ha chiesto se potesse usare il microfono, poi si è concentrato su due brani: We Didn’t Start the Fire e “Big Shot”. Intanto le figlie hanno ballato vicino al padre, trasformando l’apparizione in un momento leggero e spontaneo.

Con il pubblico, Joel ha scherzato dicendo che non aveva programmato di “lavorare” quella sera. Il ritorno assume un peso particolare perché avviene dopo la rivelazione, nel maggio 2025, della diagnosi di idrocefalo normoteso (NPH), una condizione neurologica che lo aveva portato a cancellare tutti gli impegni live per iniziare un percorso di fisioterapia.

L’ultimo concerto completo dell’artista risaliva a febbraio 2025. In seguito, Joel aveva raccontato che la situazione non era ancora risolta e che continuava a essere seguita, soffermandosi soprattutto sui problemi di equilibrio: una sensazione paragonata a quella di trovarsi su una barca. La patologia è legata all’accumulo di liquido cerebrospinale all’interno del cranio, con possibili effetti su memoria, pensiero e movimento; tra i trattamenti più comuni rientra l’impianto di uno shunt per drenare il liquido in eccesso.