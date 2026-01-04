Italia-Francia United Cup 2026: quando si gioca, orari dei match, programma e streaming
Italia e Francia si sfidano il 6 gennaio 2026 alla United Cup a Perth, chiudendo il Gruppo C. La giornata inizia alle 3.00 ora italiana con singolari maschile e femminile, seguiti dal doppio. Programma, orari e streaming disponibili.
La sfida tra Italia e Francia chiude il Gruppo C della United Cup 2026 alla RAC Arena di Perth, in Australia. Il tie è in calendario martedì 6 gennaio con inizio alle 3.00 (ora italiana).
Ad aprire il confronto sarà il singolare maschile: Flavio Cobolli affronta Arthur Rinderknech. A seguire toccherà al singolare femminile con Jasmine Paolini opposta a Leolia Jeanjean.
Il terzo punto è previsto con il doppio misto: le coppie dovrebbero essere Sara Errani/Andrea Vavassori per l’Italia e Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah/Edouard Roger-Vasselin per la Francia.
La diretta televisiva è prevista in chiaro su SuperTennis HD. Per lo streaming sono indicate le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV, con copertura testuale live dedicata al tie dell’Italia.