Italia-Francia United Cup 2026: quando si gioca, orari dei match, programma e streaming

Italia e Francia si sfidano il 6 gennaio 2026 alla United Cup a Perth, chiudendo il Gruppo C. La giornata inizia alle 3.00 ora italiana con singolari maschile e femminile, seguiti dal doppio. Programma, orari e streaming disponibili.