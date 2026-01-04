Dos Santos ha salvato la vita alla fidanzata: il difensore del Metz ferito nell'incendio di Crans-Montana

Tahirys Dos Santos, difensore del Metz, ha salvato la fidanzata dall'incendio a Crans-Montana durante Capodanno. Il giovane calciatore classe 2005 si trovava al primo piano del locale Le Constellation quando si è verificata l'emergenza.

La notte di Capodanno a Crans-Montana si è trasformata in un dramma segnato dal coraggio di Tahirys Dos Santos. Il giovane terzino, classe 2005, milita nella squadra B del Metz, club che compete in Ligue 1, ed è tra i sopravvissuti dell’incendio scoppiato nel locale Le Constellation.

Al momento dell’emergenza, il calciatore si trovava al primo piano insieme alla fidanzata. Riuscito inizialmente a mettersi in salvo, ha capito che la ragazza non era riuscita a uscire. Senza esitazioni è tornato all’interno dell’edificio invaso dal fuoco, affrontando le fiamme per raggiungerla e portarla via.

A ricostruire quei momenti è stato il suo agente Christophe Hutteau, spiegando che la posizione del giocatore al momento dello scoppio dell’incendio gli ha permesso di fuggire rapidamente. La scelta di rientrare, però, lo ha esposto a gravi conseguenze fisiche, trasformando un tentativo di salvezza in un gesto estremo.

Dopo l’evacuazione, Dos Santos è stato trasferito in ospedale a Stoccarda, dove si trova tuttora ricoverato. Anche la fidanzata è sotto osservazione medica. Le condizioni del calciatore restano delicate: ha riportato ustioni estese su circa il 30% del corpo, con lesioni alla parte posteriore della testa e ad ampie zone cutanee.

Secondo quanto riferito dal suo entourage, le prossime giornate saranno decisive. Nei pazienti con ustioni di questa entità, le prime 96 ore risultano fondamentali per prevenire infezioni e complicazioni secondarie che possono incidere sull’evoluzione clinica.