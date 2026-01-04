Christian De Sica 75 anni: ritratto di un protagonista della commedia italiana tra cinema, teatro e televisione

Il 5 gennaio Christian De Sica compie 75 anni. Attore, regista e cantante, ha attraversato oltre cinque decenni di cinema, teatro e televisione, contribuendo in modo significativo alla commedia italiana.

Nato a Roma il 5 gennaio 1951, De Sica è figlio del celebre regista e protagonista del neorealismo italiano Vittorio De Sica e dell’attrice María Mercader, un’eredità artistica che lo ha accompagnato sin dall’infanzia.Dopo i primi passi nel teatro e negli studi, ha debuttato sul grande schermo negli anni Settanta, costruendo un percorso professionale caratterizzato da grande versatilità e dalla capacità di spaziare tra differenti linguaggi della scena.

La notorietà di De Sica è esplosa negli anni Ottanta grazie alla commedia italiana popolare, diventando uno dei volti più amati del cinema di genere. La sua collaborazione con registi come Carlo Vanzina e Neri Parenti e con l’attore Massimo Boldi ha dato vita ai cosiddetti “cinepanettoni”, pellicole divenute appuntamenti fissi delle feste natalizie, capaci di raccontare la società italiana con ironia e leggerezza.

Film come “Vacanze di Natale”, “Yuppies” e “Natale sul Nilo” sono entrati nell’immaginario collettivo, consacrando De Sica come uno degli interpreti più rappresentativi della comicità italiana di quegli anni.

Ridurre il suo contributo artistico alla sola commedia sarebbe però parziale: nel corso della sua carriera ha affrontato anche ruoli più intensi e drammatici, lavorando con autori di rilievo e ottenendo riconoscimenti per la sua capacità interpretativa. Ha continuato ad esibirsi in teatro e a esplorare la sua passione per la musica, mettendo in scena spettacoli che fondono racconto, canto e memoria personale.

Negli ultimi anni De Sica ha ampliato la sua presenza sul piccolo schermo, incluso il ritorno in una serie comedy originale italiana, rafforzando il suo ruolo di protagonista attivo e riconosciuto nel panorama dello spettacolo italiano contemporaneo.