Flavio Montrucchio guida di nuovo Primo appuntamento: riparte il dating show da martedì 6 gennaio

Da martedì 6 gennaio, Flavio Montrucchio conduce la nuova stagione di Primo appuntamento su Real Time. Ogni settimana, l’appuntamento è alle 21:30 in un’elegante villa d’epoca vicino a Tivoli.

Il conduttore torinese farà da filo conduttore dell’esperienza: accoglierà gli ospiti al loro ingresso, li accompagnerà verso il bancone dell’aperitivo e seguirà da vicino ogni fase della serata catturata dalle telecamere nascoste.

Sui canali social ufficiali del programma è stato annunciato che il “ristorante dell’amore” riapre le sue porte e che i partecipanti sono pronti a mettersi in gioco per un incontro che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo.

Il dating show, diventato negli anni un appuntamento fisso per chi ama seguire storie d’incontro e relazioni, continua a raccontare con spontaneità e delicatezza le emozioni e le speranze di chi varca la soglia del ristorante nella speranza di trovare una connessione speciale.