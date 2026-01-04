Castelnuovo Rangone, 60enne uccisa dal padre 90enne: indagini in corso

Un dramma familiare si è consumato oggi in provincia di Modena: una donna di 60 anni è stata trovata morta in un appartamento a Castelnuovo Rangone, uccisa dal padre di 90 anni.

Secondo le prime informazioni, l’anziano avrebbe problemi cognitivi legati all’età. I carabinieri della Compagnia di Sassuolo stanno ricostruendo l’accaduto e verificando le cause e la dinamica dell’episodio.

