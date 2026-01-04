Asia Argento e il difficile legame con i genitori: tra violenze, assenze e ricordi

Asia Argento ha vissuto un rapporto complesso con i genitori, segnato da tensioni e ricordi dolorosi. La sua storia familiare riflette difficoltà e momenti di fragilità che hanno influenzato la sua vita e il suo percorso.

La storia familiare di Asia Argento è stata segnata da equilibri fragili e tensioni durate nel tempo, soprattutto nel rapporto con la madre, descritto dall’attrice come complesso e spesso doloroso.

Nata nel 1975 da Daria Nicolodi e Dario Argento, Asia è la seconda figlia dell’attrice: prima di lei era nata Anna, tre anni prima, dalla relazione con lo scultore Mario Ceroli. Tra madre e figlie, negli anni, i rapporti si sono incrinati: la primogenita sarebbe stata allontanata da casa, mentre con Asia sono stati ricordati episodi di violenza fisica.

Leggi anche Asia Argento celebra 4 anni di sobrietà: Ogni giorno scelgo la vita!

Nei racconti dell’attrice emergono anche riferimenti a un contesto domestico segnato dall’alcol: da bambina, avrebbe detto di essere stata mandata a comprare bottiglie di vodka, vedendole poi sparire rapidamente dal freezer, e di non averne parlato per vergogna o timore.

In più occasioni Asia ha descritto un clima familiare poco affettuoso, con genitori interessati soprattutto al suo lavoro e meno al suo benessere. A 14 anni scelse di cambiare vita iniziando a vivere lontano da casa, prendendo le distanze da quell’ambiente.

La madre è morta nel 2020 a causa di un’ischemia. Dopo la scomparsa, l’attrice ha condiviso pubblicamente un messaggio di commiato, ricordandola con parole intense e promettendo di andare avanti per i nipoti e per lei, nonostante il dolore.

Parlando del padre, Dario Argento, Asia ha attribuito a lui disciplina e rispetto per il lavoro, oltre a un’impronta artistica legata al cinema. Allo stesso tempo, ha raccontato di aver percepito una presenza genitoriale ridotta, con un legame spesso vissuto come più professionale che familiare, fino a riferire che lui avrebbe preferito vederla soprattutto recitare per i suoi progetti.