Fratelli di Anna Tatangelo: chi sono Maurizio, Silvia e Giuseppe e che lavoro fanno

I fratelli di Anna Tatangelo sono Maurizio, Silvia e Giuseppe. Cresciuti in una famiglia unita, hanno mantenuto un rapporto stretto con la cantante, anche nel corso del suo successo. Ecco chi sono e quale ruolo ricoprono nella sua vita.

Nel privato di Anna Tatangelo un ruolo centrale lo hanno i suoi fratelli: Maurizio, Silvia e Giuseppe. La cantante è cresciuta in una famiglia numerosa ed è la terza di quattro figli, nata da Palmira e Dante Tatangelo, genitori da sempre impegnati nell’attività di famiglia.

Nel corso degli anni l’artista ha raccontato più volte quanto il legame con i fratelli sia rimasto stretto, anche dopo il successo. Un rapporto costruito nella quotidianità, tra impegni, responsabilità e una forte complicità che continua a emergere ogni volta che parla delle sue origini.

Il primogenito è Maurizio Tatangelo, nato nel 1977. Porta avanti la tradizione di casa lavorando come mastro fornaio nella ciambelleria di famiglia, avviata alla fine degli anni Ottanta. Molto presente sui social, in un’intervista ha anche accennato alla serenità della sorella nella relazione con Giacomo Buttaroni, spiegando che il compagno sarebbe già stato presentato ai familiari e che l’attesa della seconda maternità sarebbe vissuta con entusiasmo in casa.

Silvia è la sorella maggiore di Anna. Stando alle informazioni disponibili, ha studiato all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e nel 2018 ha sposato Alessandro Esposito. Dalla loro unione sono nate due figlie, Chiara e Sophia.

Giuseppe è l’altro fratello della cantante ed è più grande di lei di due anni. Anche lui ha scelto la strada del forno, aprendo una propria attività legata a una specialità del territorio: la pagnotta bucata, dolce tipico della Ciociaria. Attivo sui social, avrebbe un seguito di circa 18 mila persone e condivide spesso momenti di famiglia insieme alla compagna Anna Maria e al figlio Francesco.