Siria, attacco aereo congiunto di Regno Unito e Francia contro obiettivi Isis nell'area di Palmira

Un’operazione militare coordinata tra Regno Unito e Francia ha colpito una rete sotterranea riconducibile allo Stato Islamico nella Siria centrale. L’azione aerea ha preso di mira un complesso di tunnel situato nei pressi di Palmira, ritenuto strategico per le attività residue del gruppo jihadista.

A confermare l’intervento è stato il segretario alla Difesa britannico John Healey, che ha inquadrato il raid come parte dell’impegno congiunto degli alleati occidentali per impedire una nuova fase di espansione dell’Isis. Secondo Londra, l’operazione rappresenta un segnale di fermezza contro il ritorno di Daesh e delle sue strutture operative nel Medio Oriente.

