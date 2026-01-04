Beautiful, anticipazioni 4-10 gennaio 2026: Sheila ricompare viva, Deacon e Finn svelano l'inganno

Anticipazioni dal 4 al 10 gennaio 2026: Sheila viene trovata viva e ferita, dopo essere stata data per morta. Deacon e Finn, certi che ci fosse qualcosa sotto, scoprono la verità seguendo una pista inaspettata.

Una scoperta ribalta tutto: Sheila viene ritrovata viva, ferita e provata, dopo giorni in cui molti l’avevano data per morta. A riportarla alla luce sono Deacon e Finn, convinti fin dall’inizio che qualcosa non tornasse e determinati a seguire ogni pista fino in fondo.

La svolta arriva quando i due, spinti da un’indicazione raccolta per strada, raggiungono un edificio abbandonato. Tra odori insopportabili e ambienti pericolosi, la ricerca diventa un incubo: Finn si imbatte in un corpo e, sconvolto, crede di aver trovato sua madre senza vita. Nello stesso momento, Steffy confida a Ridge e Brooke di essere certa che Sheila sia morta e ribadisce che quanto accaduto è stato legittima difesa.

Il giorno successivo, nel deposito ormai deserto, l’impossibile prende forma: Deacon e Finn trovano Sheila ancora respirare, ma in condizioni critiche. Finn tenta di rianimarla mentre Deacon fatica a credere ai propri occhi. Intanto, alla Forrester Creations, Steffy lascia messaggi al marito, allarmata dal suo silenzio; Hope prova a calmarla, ma tra le due riaffiorano vecchie tensioni, soprattutto quando il discorso scivola su Liam e sugli intrecci sentimentali che continuano a complicare tutto.

In parallelo, al ristorante Il Giardino, Liam vive un incontro inatteso: Ivy è tornata a Los Angeles per una breve permanenza e tra i due si riaccende subito una scintilla. La situazione si fa più delicata quando Ivy si spinge oltre e lo bacia, spiegandogli che la sua permanenza in città si è allungata proprio per lui.

Nel frattempo, Finn e Deacon prestano soccorso a Sheila, ancora semi incosciente, e la aiutano a riprendersi dopo la prigionia. Steffy, sempre più agitata, parla con Ridge: teme che Finn si stia facendo trascinare dalle convinzioni di Deacon e che l’idea di una Sheila viva sia solo un’ossessione. Ridge prova a rassicurarla, convinto che Finn resti lucido e razionale, ma Steffy ammette di avere la sensazione che la presenza di Sheila sia ancora ovunque.

Tra mercoledì e giovedì, la tensione si sposta su Ivy: Steffy la affronta apertamente e le chiede quale sia il vero motivo del viaggio dopo quel bacio dato a Liam davanti a tutti. Ivy risponde di essere tornata per rivedere una persona importante e, quando Steffy allude a Liam, precisa che la visita è legata allo zio Eric. Poi elogia Liam, sostiene che sarebbe un partner perfetto e mette un confine netto: il suo rapporto con lui, dice, non dovrebbe riguardare Steffy, che è sposata con Finn.

Nel frattempo, a casa, Finn insiste perché Sheila venga portata in ospedale: è disidratata e ha bisogno di cure. Lei però minimizza e sostiene che, ora che si sente al sicuro, recupererà più in fretta restando lì. Pressata dalle domande, inizia a ricostruire ciò che le è successo, confermando di essere stata sequestrata e trattenuta contro la sua volontà.

Tra venerdì e sabato, Sheila è al riparo nell’appartamento di Deacon, assistita da lui e da Finn, ancora incredulo per il colpo di scena. Spaventata, Sheila teme che Sugar possa rappresentare un pericolo per Steffy e per i bambini; Finn la rassicura sulla loro incolumità e interpreta le sue parole come un tentativo di proteggerli.

Deacon ricostruisce il percorso che lo ha portato alla verità: strani messaggi trovati sul portatile e una rivelazione di Lauren Fenmore sull’esistenza di Sugar, una sosia che avrebbe incastrato Sheila dopo averla imprigionata. L’indizio decisivo, però, è un dettaglio che per tutti era passato inosservato: il corpo destinato alla cremazione aveva dieci dita dei piedi, non nove, e proprio quella discrepanza ha alimentato l’indagine di Deacon, fino al ritrovamento che salva Sheila mentre Steffy e Liam si concedono un momento di calma, convinti che la minaccia sia ormai svanita.

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda la domenica alle 14:00 e dal lunedì al venerdì alle 13:40 su Canale 5, con disponibilità anche in streaming e on demand.