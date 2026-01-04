Martina Colombari, Billy e Achille Costacurta volontari con i City Angels a Capodanno

Martina Colombari, Billy Costacurta e Achille hanno trascorso il Capodanno insieme ai volontari dei City Angels a Milano, distribuendo cibo e abbigliamento a chi si trova in strada, in un gesto di solidarietà.

La notte di San Silvestro la famiglia formata da Martina Colombari, il marito Alessandro “Billy” Costacurta e il figlio Achille ha trascorso il Capodanno in modo poco convenzionale, scegliendo di affiancare i volontari dei City Angels per aiutare chi vive in strada nelle vie di Milano con distribuzione di cibo, bevande calde e abiti pesanti.

Costacurta, ex difensore con una lunga carriera in Serie A, ha definito l’attività dell’associazione “eccezionale” e ha raccontato come la decisione di partecipare sia nata da un dialogo con sua moglie, impegnata da tempo in attività di solidarietà, e dal desiderio di fare qualcosa di concreto insieme al figlio.

La famiglia si è ritrovata nel sottopasso vicino alla stazione Centrale per preparare insieme ai City Angels i kit da distribuire, compresi panini e panettone, e poi ha percorso diverse zone della città, tra cui piazza Fontana, per incontrare persone senza fissa dimora.

Achille, che negli ultimi anni ha affrontato e superato momenti difficili legati a dipendenze e problemi personali, ha accolto con entusiasmo questa esperienza di volontariato, affermando che aiutare gli altri durante le feste è per lui motivo di vera soddisfazione.

Martina e Billy hanno descritto la serata come un’occasione intensa e significativa, sottolineando quanto li abbia arricchiti vedere il figlio coinvolto e felice. Per il trio questa forma di impegno è stata percepita come un modo autentico di vivere il Capodanno, lontano dalle tradizionali celebrazioni.

Sui social alcuni hanno commentato che il volontariato dovrebbe rimanere silenzioso, ma Costacurta ha ribadito la sua convinzione che condividere queste esperienze possa servire da esempio per chi ha visibilità e vuole promuovere gesti di solidarietà.