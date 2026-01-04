Asllani-Torino, possibile rescissione del prestito: l'Inter valuta il rientro a gennaio

Il Torino valuta la rescissione anticipata del prestito di Kristjan Asllani dall’Inter, con possibili sviluppi già a gennaio. La decisione si basa su un rendimento considerato sotto le aspettative e sulla rivalutazione del suo impiego in squadra.

Il futuro di Kristjan Asllani potrebbe cambiare già nelle prossime settimane: il Torino sta prendendo in considerazione l’ipotesi di interrompere in anticipo il prestito del centrocampista arrivato in estate dall’Inter.

Alla base della riflessione ci sarebbe un rendimento ritenuto inferiore alle aspettative, con valutazioni interne che nelle ultime settimane avrebbero riaperto il dossier sul suo impiego e sulla sostenibilità dell’operazione in vista del mercato invernale.

L’accordo tra i due club era stato impostato su un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni: la finestra per esercitare l’opzione è legata alla scadenza del 30 giugno 2026.

Se dovesse arrivare la rescissione anticipata del prestito, il giocatore tornerebbe immediatamente nella piena disponibilità dell’Inter, che a quel punto sarebbe chiamata a decidere in tempi rapidi se reintegrarlo in rosa o trovare una nuova sistemazione già a gennaio.