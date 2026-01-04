United Cup, Italia-Svizzera oggi: orari dei match e dove seguirli in diretta

Oggi si apre la United Cup 2026 con Italia-Svizzera nel Gruppo C. La sfida inizia alle ore 10 con il singolare femminile, e sarà possibile seguirla in diretta.

Scatta la United Cup 2026 e l’Italia apre il proprio cammino nel Gruppo C con la sfida contro la Svizzera, in programma oggi, domenica 4 gennaio. Un debutto di alto livello per la squadra azzurra, chiamata subito a misurarsi con avversari di grande esperienza in una competizione che unisce singolari e doppio misto.

Il confronto prende il via alle ore 10 italiane con il singolare femminile: Jasmine Paolini affronta Belinda Bencic in un match che mette di fronte due protagoniste del circuito internazionale. A seguire spazio al singolare maschile, dove Flavio Cobolli incrocia la racchetta con Stan Wawrinka.

Leggi anche Tennis, United Cup 2026: format del torneo, calendario, Italia in campo e programmazione tv

Qualora il punteggio restasse in equilibrio dopo i due singolari, l’esito dell’incontro verrebbe deciso dal doppio misto, terza e decisiva sfida del programma odierno tra Italia e Svizzera.

La partita è visibile in diretta televisiva in chiaro su SuperTennis. La copertura del torneo è garantita anche in streaming attraverso le piattaforme SuperTennis Plus, SuperTenniX e Tennis Tv.