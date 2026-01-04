Lazio-Napoli: orario della partita Serie A, formazioni probabili e diretta tv

Lazio-Napoli, partita valida per la 18ª giornata di Serie A, si disputerà oggi alle 12.30 all’Olimpico. Orario, formazioni probabili e info sulla diretta TV.

All’Olimpico va in scena una delle sfide più attese della giornata di Serie A. Oggi, domenica 4 gennaio, la Lazio affronta il Napoli nel lunch match valido per il turno numero 18 del campionato, con calcio d’inizio fissato alle 12.30.

I biancocelesti arrivano all’appuntamento dopo l’1-1 ottenuto contro l’Udinese, una gara segnata da episodi contestati che hanno alimentato il dibattito nel post partita. La squadra guidata da Sarri cerca continuità davanti al proprio pubblico per restare agganciata alle zone alte della classifica.

Situazione diversa per il Napoli, reduce da un periodo positivo. Gli azzurri hanno appena sollevato la Supercoppa e in campionato hanno superato la Cremonese per 2-0, trascinati dalla doppietta di Hojlund. La formazione di Conte punta a confermare il buon momento anche in trasferta.

Il fischio d’inizio di Lazio-Napoli è previsto per oggi, domenica 4 gennaio, alle ore 12.30. Di seguito le scelte probabili dei due allenatori.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Mctominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. Allenatore: Conte.

La partita sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Dazn, accessibile tramite smart tv. La visione sarà disponibile anche in streaming attraverso l’app e la piattaforma ufficiale del servizio.