Domenica In oggi 4 gennaio: Bova, Bonaccorti, musica e cinema in studio

Domenica In torna oggi, domenica 4 gennaio, in diretta su Rai 1 alle 14. Mara Venier conduce con ospiti come Raoul Bova, oltre a musica e approfondimenti su cinema e attualità.

Il pomeriggio di Domenica In torna oggi, domenica 4 gennaio, con una puntata in diretta su Rai 1 a partire dalle 14. Alla guida Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, per un appuntamento che intreccia intrattenimento, attualità e grandi volti dello spettacolo.

Tra i protagonisti più attesi c’è Raoul Bova, in studio per raccontare il ritorno di Don Matteo. La quindicesima stagione della fiction riparte dall’8 gennaio con dieci nuovi episodi, segnando una nuova fase della serie più longeva della rete.

Spazio anche a un’intervista dal tono intimo con Enrica Bonaccorti, che ripercorre carriera e vita privata dialogando con la conduttrice. Nel racconto emerge anche la recente battaglia contro il tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso settembre.

La musica entra in scena con Al Bano Carrisi, collegato da una tappa del suo tour europeo. L’artista propone un medley dei brani più amati, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti. In studio anche Loredana Lecciso, sua compagna dagli anni Duemila e madre di Jasmine e Albano Jr.

Il cinema trova spazio con Toni Servillo, che presenta La grazia, il nuovo film diretto da Paolo Sorrentino in uscita nelle sale dal 15 gennaio, portando sul palco il racconto di un progetto molto atteso.

L’attenzione sull’attualità è affidata al confronto condotto da Mara Venier e Tommaso Cerno, con ospiti e opinionisti chiamati ad analizzare la tragedia avvenuta in una discoteca di Crans-Montana, che ha causato decine di vittime e oltre cento feriti, in gran parte giovanissimi.

Il ritmo del programma è scandito anche dai giochi di Teo Mammucari, che coinvolge pubblico in studio e telespettatori da casa. Enzo Miccio dedica invece un omaggio a Brigitte Bardot, icona del cinema recentemente scomparsa.