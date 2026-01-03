Ecco i 10 album più attesi del 2026: da Geolier a Laura Pausini

Ecco i dieci album più attesi del 2026, tra artisti italiani e internazionali. Un anno ricco di uscite che spaziano tra vari generi, con nuovi progetti e ritorni importanti nel panorama musicale.

Il 2026 si profila come un anno ricco di uscite discografiche di grande interesse, con nuove produzioni di artisti italiani e internazionali pronti a segnare la scena musicale. Tra hip-hop, pop, soundtrack cinematografiche e ritorni dopo anni di assenza, i fan attendono con impazienza numerose pubblicazioni già confermate o molto chiacchierate nel settore musicale.

Geolier – Tutto è possibile (16 gennaio) aprirà il calendario discografico dell’anno. Il rapper napoletano torna con il suo quarto album di inediti dopo il successo di “Dio lo sa”, incluse collaborazioni con nomi come 50 Cent, Sfera Ebbasta e Anuel AA.

Kid Yugi – Anche gli eroi muoiono (30 gennaio) seguirà a breve distanza, con il terzo lavoro in studio del rapper tarantino. Il progetto, anticipato da un trailer con l’attore Filippo Timi, è costruito su un concept che celebra gli eroi quotidiani.

Lana Del Rey – Stove (data di gennaio da confermare) è uno dei ritorni più discussi: il disco, il decimo in carriera, dovrebbe caratterizzarsi per influenze country, segnando una nuova fase artistica per la cantautrice statunitense.

Kanye West – Bully (30 gennaio, se confermato) è un altro titolo molto chiacchierato, con la star del rap americana che ha visto il progetto più volte rinviato e ora puntato ai primi mesi del 2026.

Robbie Williams – Britpop (6 febbraio) segna il ritorno del cantautore britannico con un album ricco di influenze rock e pop, il primo di inediti da diversi anni, pensato per cavalcare le sonorità anni ’90.

Laura Pausini – Io Canto 2 (6 febbraio) vede l’artista italiana impegnata in un progetto di cover a vent’anni dal primo volume. Il disco include reinterpretazioni di brani celebri della musica italiana e internazionale, in uscita nello stesso giorno della sua esibizione alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026.

Charli XCX – Wuthering Heights (13 febbraio) accompagna l’uscita dell’omonimo film con Margot Robbie, portando una colonna sonora che riflette un’ulteriore evoluzione del suo stile.

BTS – nuovo album (20 marzo) dopo anni di attesa, il gruppo K-pop tornerà con un progetto discografico di gruppo, seguito da un tour mondiale per incontrare i fan in diverse città e paesi.

Madonna – Confessions on a Dancefloor Part 2 (atteso) potrebbe segnare il ritorno della regina del pop con un seguito del suo iconico album dance, prodotto in collaborazione con Stuart Price e pronto a riportare l’artista sulle scene musicali globali.

Rolling Stones – nuovo lavoro (atteso nel 2026) è l’ipotesi di un ritorno discografico dopo “Hackney Diamonds”, con la band britannica che potrebbe annunciare anche un tour mondiale, nonostante alcune difficoltà legate alla salute di Keith Richards.