Fuga di Harlan Coben su Netflix, spiegazione dettagliata del finale della serie

Fuga, la serie di Harlan Coben su #Netflix, si conclude rivelando che Paige Greene, scomparsa da tempo, è viva e in riabilitazione. La trama si sviluppa attorno alle scelte della madre e alle vere motivazioni dietro il suo allontanamento.

La miniserie thriller Fuga di Harlan Coben, disponibile su Netflix, chiude con un episodio che ribalta molte aspettative sul mistero centrale della trama: la scomparsa di Paige Greene, figlia di Simon e Ingrid. Invece di una drammatica scoperta di un’aggressione o di un omicidio, la verità è che la ragazza era viva e ricoverata in un centro di riabilitazione per gran parte della vicenda, scelta dalla madre senza informare il padre per proteggerla dalla dipendenza.

All’inizio della storia, la fuga di Paige scatena la disperata ricerca di Simon Greene, mentre emergono indizi legati al suo rapporto con il fidanzato Aaron Corval, responsabile di averla introdotta alle droghe dopo averla maltrattata. Dopo che Aaron viene ritrovato morto, Simon e Ingrid si ritrovano al centro dell’indagine. Ingrid, durante un conflitto, finisce in coma dopo essere stata ferita da un’altra figura implicata nel giro criminale.

Più avanti nella narrazione Simon la ritrova al capezzale della moglie e scopre che Paige era stata nascosta in una comunità di recupero proprio dalla madre. La decisione di Ingrid scaturisce dalla consapevolezza che continuare a stare accanto ad Aaron avrebbe condotto la figlia verso una spirale autodistruttiva senza fine.

Il finale svela anche che a uccidere Aaron non è stato Simon, come inizialmente sospettato, ma proprio Ingrid, agendo nell’ombra per interrompere la relazione tossica della figlia. Questo colpo di scena mette in luce quanto i genitori possano spingersi oltre per ciò che credono sia il bene dei figli, anche ignorando la legge o mettendo a rischio se stessi.

Parallelamente, la trama include il ruolo di due sicari collegati a una setta segreta la cosiddetta “Radiosa Verità”, la cui vera motivazione non è religiosa ma economica: i figli del leader venivano dati in adozione e identificati tramite siti di genealogia per essere eliminati e concentrare l’eredità. Ash e Dee Dee, gli esecutori designati di questa follia, incontrano infine il loro destino violento durante l’azione culminante della polizia.

Altri personaggi chiave, come l’investigatrice privata Elena Ravenscroft, trovano una fine tragica mentre la serie esplora i segreti e le menzogne all’interno della famiglia Greene, rivelando come ciò che si suppone essere protezione possa trasformarsi in distruzione.