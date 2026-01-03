Anna Tatangelo diventa mamma bis: nata Beatrice, la seconda figlia della cantante

#AnnaTatangelo è diventata mamma per la seconda volta: è nata Beatrice, figlia della cantante e del compagno Giacomo Buttaroni. La nascita, avvenuta questa mattina a Roma, è stata comunicata pubblicamente all'inizio dell'estate.